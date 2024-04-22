Akçakoca Köylere Hizmet Götürme Birliği\'nin 2024 yılı Nisan ayı olağan genel kurulu yapıldı

Gopax, Binance'in desteğiyle finansal zararlarını azaltarak 2023 yılını büyük bir başarıyla kapattı

Güney Kore merkezli kripto para borsası Gopax, Binance'in desteğiyle 2023 yılında önemli bir finansal toparlanma yaşadı. Gopax, 2022'deki 90.6 milyar wonluk net zararını 51.3 milyar wona indirerek büyük bir başarı elde etti. Güney Kore wonunun kripto para birimlerinde en çok kullanılan fiat para birimi olması da toparlanmada etkili oldu. Binance ise Gopax'ın en büyük hissedarı olmaya devam ediyor.