Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Muhtarlarla Buluştu

Yerel

Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile müdürlerin katılımıyla, ilçeye bağlı 65 mahallenin muhtarları ile bir araya geldi.

Kazanlı Hürriyet Mahallesi'nde bir restoranda gerçekleşen buluşmada Sarıyıldız, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından başlayan yeni döneme dair hizmet ve projelerini açıklarken, muhtarlar da mahallelerinin sıkıntılarını, talep ve şikayetlerini ileterek çözüm istedi.

Muhtarlık görevinin önemine dikkat çeken Sarıyıldız, "Bizi başarıya götürecek şey farklılıklarımızla ve zenginliğimizle bir araya gelerek Halil İbrahim sofrasında aynı aşı, aynı suyu paylaşmaktır. Seçim süreci geride kaldı. Şimdi yorgunluğu üzerimizden atıp çalışmaya başlamamız gerekiyor. Tez elden bizlerin halkımıza, sizlerin de mahalle sakinlerine vermiş olduğun vaat ve sözleri yerine getirme dönemi başlamıştır. Muhtarlarımızın taleplerinin, beklentilerinin imkanlar dahilinde ve gecikmeksizin yerine getirilmesini sağlayacağız" dedi.

"Kentin tüm ekonomisi Akdeniz'de dönüyor"

"Akdeniz; nüfus olarak Toroslar ve Tarsus'tan daha az ama hepimiz biliyoruz ki Akdeniz, Mersin'in kalbidir" diyen Sarıyıldız, "Kentin ekonomisi de Akdeniz'de dönüyor. Tarım arazileri, limanı ile iş ve istihdam alanları ile Akdeniz, Mersin'in atan kalbi. Halklarımıza büyük bir umu vaat ediyor. Ama ne yazık ki bunun karşılığını sahada göremiyoruz. Biz bu dönem, bu maküs talihi değiştirmek için, halklarımızın yararına bir pratik sergileyeceğiz. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmayacağız, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Biliyoruz ki Akdeniz'de tüm halklar, inançlar, bütün kesimler iç içe ve kardeşçe yaşıyor. Omuz omuza durup, kol kola girersek aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Akdeniz, bunu daha önce başardı yine başarabilir" diye konuştu.

"Çiftçiye, köylüye, gençlere, kadınlara yönelik projelerimiz olacak"

Sürekli halkın içinde olacaklarını dile getiren Sarıyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü; "Derdimiz halkımıza hizmet üretebilmek. Derdimiz, Akdeniz'de yaşayan yoksul, işçi, emekçi halkımızın yaşanabilir bir hayat sürmesini sağlamak. Onuru, şerefi ve namusu ile çalışan işçi ve emekçi kardeşlerimize daha iyi bir ekonomik durum sağlama. Bunun için çalışacağız, köylüye, çiftçiye, tarımla uğraşana, gençlere, kadınlara yönelik projelerimiz olacak. Çocuklarımıza güvenli oyun alanları sağlayacağız. Akdeniz'de yeni yeşil alanlar inşa edeceğiz. Yeni dönemde bizler, muhtarlarımız vesilesiyle halkımıza ulaşmak istiyoruz. Gerekirse ev ev, hane hane gezip insanlarımıza misafir olacağız."

"Gerekirse elimize süpürge ve kürek alıp sokak ve parklarımızı temizleriz"

Devraldıkları borç yüküne de atıfta bulunan Sarıyıldız, "Bizler, halkımızın vergileri ile sermayesi dönen bir belediyeyiz, kamu kurumuyuz. Kamu harcamalarına dikkat etmeliyiz. Halka hizmete giderken tasarrufta olmayacağız. Ama belediye harcamalarında tasarrufa gideceğiz. Çünkü üzerimizde çok ciddi bir borç yükü var. Belediyemiz, açıkladığımız 652 milyon TL borcun üzerinde, yolda olan hak edişlerle birlikte ciddi bir borç yükü altında. Tabi biz bu borçları mazeret gösterip şikayet ederek, hizmet üretmeme bahanesi yapmayacağız. Gerekiyorsa belediye başkanları, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve halkımızla birlikte elimize kazmayı, küreği ve süpürgeyi alıp sokaklarımızı, parklarımızı ve caddelerimizi temizleyeceğiz. Halkımıza sözünü verdiğimiz hizmetleri mutlaka yerine getireceğiz" dedi. - MERSİN