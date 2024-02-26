Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Barışın, huzurun, kardeşlik ve güvenin teminatıyız" dedi.
Gültak, Mithat Paşa, Camili, Civanyaylağı, Bekirde, Dikilitaş, Esenli, Iğdır, Yeşilova, Hebilli, Akdam, Kazanlı ve Cumhuriyet mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara Türk bayrağı hediye eden Gültak, kadınlarla birlikte börek pişirdi. Hizmet ve projeleri anlatan Gültak, dönüşümün devam etmesi, barış, huzur ve kardeşlik ikliminin sürmesi için 31 Mart'ta destek istedi.
Vatandaşlara seslenen Gültak, "Barışın, huzurun, kardeşlik ve güvenin teminatıyız. 31 Mart'ta huzura, barışa, kardeşliğe yeniden 'evet' demenizi istiyorum. Halkımıza söz verdik, sözümüzün gereğini de yerine getirdik. Hizmetlerimize yeni dönemde de yenilerini eklemeye, Akdeniz'i değiştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Göreve gelir gelmez hiçbir ayrım yapmadan herkesin belediye başkanı olduğunun altını çizen Gültak, bir yandan projelerle uğraşırken, diğer yandan da her kesimden insanı kucakladıklarını ifade etti.
"Kentsel dönüşüm projelerine devam edeceğiz"
Gültak, yeni dönemde de kentsel dönüşüm projelerine kesintisiz devam edeceklerini vurguladı. Çay Mahallesi'nde 500 konutu tamamladıklarını hatırlatan Gültak, "İnsanlarımız yeni evlerine yerleşti. Barış Mahallesi'nde de 415 konut hızla yükseliyor. Yeni dönemde kadınlar, gençler ve çocuklarımıza yönelik eğitim, spor ve kültür ve sanat faaliyetlerimizi de arttırarak devam edeceğiz. Hangi partiye oy verirse versin tüm vatandaşlarımızın belediye başkanıyım" şeklinde konuştu. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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