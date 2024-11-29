Akgedik Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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Akgedik Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi'ne Yoğun İlgi

Akgedik Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi\'ne Yoğun İlgi

Yunusemre ilçesinin Akgedik Mahallesi'nde bulunan Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi, kadınların sosyalleşmesini ve kendilerini geliştirmesini sağlıyor. Merkezde düzenlenen kurslar sayesinde kadınlar, aile ekonomilerine katkıda bulunma fırsatı buluyor.

29.11.2024 14:01  Güncelleme: 14:03
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Yunusemre ilçesinin hızla gelişen bölgelerinden biri olan Akgedik Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, Akgedik Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi'ne yoğun ilgi gösteriyor. Yunusemre Belediyesi'nin "Mutlu Vatandaş Mutlu Yunusemre" sloganıyla hayata geçirdiği merkez, kadınların hem sosyalleşmesine hem de kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyor.

Yunusemre Belediyesi, kadınların kendilerini geliştirebilmesine imkan sağlıyor. Kadın dayanışma ve eğitim merkezlerinde düzenlenen kurslar, katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici bir ortam sunuyor. Akgedik Mahallesinde yaşayan ve kendini geliştirmek isteyen kadınlar, merkezde verilen kurslar ile aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Akgedik Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi'nde hafta içi verilen dikiş, el sanatları ve pilates kurslarında kayıtlarının devam ettiği kaydedildi.

Kursiyerler çok memnun

Merkezde dikiş kursuna katılan Ayşe Ezgi, verilen eğitimler sayesinde hem sosyalleşme hem de kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını belirtti. El Sanatları kursiyeri Mevlüde Gül ise yaptığı açıklamada merkez sayesinde eğlenerek öğrendiklerini ve ürettikleri ürünler sayesinde ev ekonomilerine katkı sağladıklarını belirtti. Pilates kursu sayesinde hem zinde kaldıklarını hem de eğlendiklerini belirten kursiyer Elmira Demirel ise Akgedik'te bulunan merkez sayesinde keyifli vakit geçirdiklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Yunusemre, Ekonomi, Eğitim, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akgedik Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

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