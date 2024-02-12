Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu Halkla Buluştu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Biz, seçimden seçime gelen siyasetçiler gibi hiç olmadık, makam odalarından şehri yönetmedik. Sahada halkımızın içinde olduk ve sizlerin dile getirdiği sorunları çözmek için tüm gücümüzle çalıştık. Bundan sonra da bu şekilde olacak" dedi.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu hem merkez hem de kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Halk buluşmaları kapsamında Kırbağlar olarak bilinen Rumeli Caddesi ile kırsal mahalleler Sabancılar, Sırtköy ve Süleymanköy'ü ziyaret eden Başkan Dutlulu, 5 yıl boyunca Akhisar'a kazandıran eser ve hizmetlerin, yapacağı hizmetlerin teminatı olduğunu belirterek halktan yerel seçimlerde destek istedi.
Başkan Dutlulu, her köye yönelik yapılan ve hizmetlerin yer aldığı el broşürlerin ikinci döneminde daha dolu olacağını ve hizmetlerin artacağını söyledi.
Dutlulu, görev süresi boyunca parti rozeti takmadığını ve oy versin ya da vermesin tüm Akhisarlılara eşit hizmet ulaştırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Biz, seçimden seçime gelen siyasetçiler gibi hiç olmadık, makam odalarından şehri yönetmedik. Sahada halkımızın içinde olduk ve sizlerin dile getirdiği sorunları çözmek için tüm gücümüzle çalıştık. Bundan sonra da bu şekilde olacak. Biz, 5 yıl boyunca, bize oy versin vermesin, hiç kimseyi ayrıştırmadan tüm halkımıza eşit hizmet götürdük; kimsenin siyasi görüşünü sormadık. Bu hizmet yolculuğunda hiçbir ayrım yapmadan tüm halkımızla el ele verecek ve Akhisar'ımız için çalışkan belediyecilik anlayışımızla canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Akhisar'ımızı daha güzel bir geleceğe taşımak için her bir vatandaşımızın desteklerini bekliyorum. Bu hizmet yolculuğunda samimi destekleri yanımızda olan, başarı dilekleri ile bizlere güç veren tüm halkımıza teşekkür ederim."
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