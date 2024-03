Akhisar Belediye Başkanı Kadınları Ziyaret Etti

Yerel

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ilçedeki fabrikalarda çalışan ve esnaf kadınları ziyaret ederek karanfil sundu. Başkan Dutlulu, "Kadınların hem istihdama hem de sosyal yaşama katılımını artıracak çalışmalarımızla kadınların her alanda önde olduğu bir Akhisar'ı hep birlikte omuz omuza inşa edeceğiz" dedi.

Başkan Dutlulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fabrika işçisi ve esnaf kadınları da unutmadı. İlk olarak, tekstil üzerine üretim yapan THY fabrikasını ziyaret eden Başkan Dutlulu, burada kadın çalışanlar tarafından alkışlarla karşılandı. Daha sonra ilçedeki kadın esnafı ziyaret eden Başkan Dutlulu, kadınlara çiçek takdim ederek günlerini kutladı.

Akhisar'daki kadınların daha mutlu, daha huzurlu ve ekonomik olarak daha güçlü olmaları için çalıştıklarını belirten Dutlulu, şunları söyledi:

"5 yıllık görev süremizde şehrimizdeki kadınların sosyal, kültürel, toplumsal ve ekonomik anlamda daha güçlü olmaları için hizmetler ürettik. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'mizde kadınlar ürettikleri ürünleri, yine şehrimize kazandırdığımız Kadın Emeği ve Sanat Sokağı'nda satışa sunabiliyor. Kültür ve sanat merkezimizde resim, müzik, halk oyunları, çini kursu gibi birçok faaliyete katılarak hem eğleniyor, hem de yeni uğraşlar öğrenerek kendilerini geliştiriyorlar. Akhisar Kadın Kooperatifi ile iş birliği içerisinde ürettikleri el emeği ürünleri satabiliyorlar. Psikolog ve sosyologlarımızın görevli olduğu Kadın ve Aile Danışma Merkezleri'mizde hem hukuksal hem de psikolojik destek alabiliyorlar. Akhisar Belediyesi'nin idari amirlerinin birçoğunu kadınlarımızdan seçtik; bizden önce çok sınırlı sayıdaydı. Çok yerinde bir karar oldu, hepsi çok güzel çalışıyor. Daha sayamayacağım birçok alanda kadınlarımızın yanında ve destekçisi olduk. Kadınların hem istihdama hem de sosyal yaşama katılımını artıracak çalışmalarımızla kadınların her alanda önde olduğu bir Akhisar'ı hep birlikte omuz omuza inşa edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sadece kutlamak yetmez; kadınlara destek olmak, onlar için çalışmak da gerekir. Biz bu anlamda güzel işlere imza attık ve aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Fabrikalarda, tarlalarda, evlerinde, iş yerlerinde, üniversitelerde, kamuda, okullarda, hastanelerde, belediyelerde, siyasette yani hayatın her noktasında üreten, mücadele eden kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğim."