Akhisar Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni Hizmete Açtı - Son Dakika
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Yerel

Akhisar Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni Hizmete Açtı

Akhisar Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi\'ni Hizmete Açtı

Akhisar Belediyesi, Sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle çalışmalarına devam ederek 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni açtı. Merkez, doğayı koruyacak ve geri dönüşebilen atıkları ekonomiye kazandıracak.

18.03.2024 16:31  Güncelleme: 17:45
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Sıfır Atık Yönetmeliği kriterlerine uygun olarak kente kazandırılan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hakkında bilgi veren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bu merkezimiz, yüzbinlerce ağacın korunmasına, kaynak sularımızın daha temiz olmasına fayda sağlayacak ve kirlenmesinin önüne geçecek. Hem yeşili, doğayı koruyacak hem de çöpleri geri dönüştürerek ekonomiye kazandıracağız" dedi.

Sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle çalışmalarına devam eden Akhisar Belediyesi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile doğayı koruyacak ve geri dönüşebilen atıkları yeniden ekonomiye kazandıracak. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmanın herkesin vazifesi olduğuna değinen Başkan Dutlulu, merkeze ilişkin şu bilgileri verdi:

"2019 yılından bu yana çevre dostu, doğayı koruyan ve kaynaklarını doğru kullanan bir belediye olduk. Geri dönüşüm konusunda atık pillerin, ilaçların, kesici ve doğaya zararlı maddelerin doğayı kirletmeden bertaraf edilmesi için çalışmalar yaptık. Eczanelere bıraktığımız atık ilaç toplama kutuları, okullara ve muhtarlıklara bıraktığımız atık pil toplama kutuları, bayat ekmek kutuları, giysi kumbaraları gibi birçok konuda çalışmalarımız oldu. Bugün de geri dönüşüm ve atık toplama merkezimizi şehrimize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Maalesef günümüzde de bir iklim krizi var. Bu kriz beraberinde de ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan ciddi sorunları getiriyor. Yerel yöneticiler olarak çevre, doğa ve geri dönüşüm konusundaki tüm sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Gelecek nesillerimize daha temiz ve daha güzel bir çevre bırakmak için tüm gücümüzle çalışacağız."

Doğayı en çok kirleten ve kaybolma süresi en uzun olan özellikle pil, plastik ve yağ gibi atıkların geri dönüştürülmesi ile ekonomik gelir de elde edileceğine değinen Dutlulu, şöyle devam etti:

"YEŞİLİ KORUYACAK, ÇÖPLERİ EKONOMİYE KAZANDIRACAĞIZ"

"Bu tesis yüzbinlerce ağacın korunmasına, havamızın ve kaynak sularımızın daha temiz olmasına fayda sağlayacak ve kirlenmesinin önüne geçecek. Aynı zamanda da bu ürünler farklı sanayi alanlarında geri dönüştürülecek. Hem yeşili, doğayı, havamızı koruyacak, hem de çöpleri ekonomiye kazandıracağız.

"YAŞANABİLİR VE YARINLARA BIRAKILABİLİR BİR AKHİSAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Öte yandan toplanacak atık yağlar, kimyasal işlemlerden geçirilerek petrol türevi olan biodizel araç yakıtı katkı maddesi olarak kullanılabilecek. 1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirlettiği düşünüldüğünde çevre kirliliğinin de ciddi oranda önüne geçmiş olacağız. Yaşanabilir ve yarınlara bırakılabilir bir Akhisar için çalışmaya devam edeceğiz. 5 litreye kadar yağ biriktirenler, Akhisar Belediyesi ile iletişime geçip, toplanan atık yağları evlerinde görevli ekiplere teslim edebilecekler. Atık toplama araçlarımız biriktirilen atıkları halkımızın kapısına giderek teslim alacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Akhisar Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni Hizmete Açtı - Son Dakika

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