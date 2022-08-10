Akhisar Belediyesi, Asfalt Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Akhisar Belediyesi, Asfalt Çalışmalarına Başladı

10.08.2022 18:55
Akhisar Belediyesi, Asfalt Çalışmalarına Başladı

Akhisar Belediyesi, Akhisar halkının uzun yıllardır yapılmasını beklediği Eski İstanbul yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Akhisar Belediyesi, Akhisar halkının uzun yıllardır yapılmasını beklediği Eski İstanbul yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatlarıyla çalışmalarına başlanan Eski İstanbul yolunda, imar planına uygun yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk asfalt Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bugün atıldı.Tamamlanan genişletme işleminin ardından Yol genişliğinin ise 7 metreye kadar çıkacağı bildirildi.

Başkan Dutlulu yaptığı açıklamada, "Yıllardır el değmeyen eski İstanbul yolunda, imar planına uygun yol çalışmalarımızın ardından ilk asfaltımızı attık. Bu yol programımızda olan bir yerdi, vatandaşlarımızın bozuk yol mağduriyeti yaşadığı her noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın sıklıkla kullandığı bu yolda da çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Akhisar'ımızı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

Besim Dutlulu, İstanbul, Akhisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akhisar Belediyesi, Asfalt Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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