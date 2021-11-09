Akıllı bisiklet sistemi artık daha akıllı - Son Dakika

2019 yılının Haziran ayında hizmete giren Marvelos akıllı bisiklet sisteminde QR kodlu kiralama sistemine geçiliyor. Kullanıcılar diledikleri zaman sistem tarafından telefonlarına gönderilen QR kodları okutarak sadece birkaç saniye içinde kullanıma başlayabilecek.

Marmaris Belediyesi'nin, bisikleti spor ve hobi amaçlı olmanın ötesine taşıyarak sağlıklı yaşam için ulaşım amaçlı kullanılmak üzere hayata geçirdiği Akıllı Bisiklet Sistemi Marvelos'ta bisiklet kiralamak daha da kolaylaştırıldı. Yeni uygulama ile bisiklet parkının üzerindeki tuşlar kaldırılırken tek kullanımlık şifre yerine QR koda kullanılmaya başlandı. Cep telefonlarına indirilen Marvelos uygulaması üzerinden kredi kartı ile işlem yapan kullanıcılar, telefonlarına gelen QR kodu bisiklet parklarına okutarak kullanıma başlayabilecek. Böylece bisiklet kiralamaları saniyeler içerisinde el değmeden yapılacak. Abonman kartı olan vatandaşlar da kartlarını ekrana okutarak uygulamayı aynı şekilde kullanmaya devam edebilecek. Kullanıcılar detaylı bilgi için Halk Masası (0 850 888 4848) ile iletişime geçebilecek. - MUĞLA