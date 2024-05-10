Aksaray Belediye Başkanı Engelsiz Yaşam Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Aksaray Belediye Başkanı Engelsiz Yaşam Merkezini Ziyaret Etti

Aksaray Belediye Başkanı Engelsiz Yaşam Merkezini Ziyaret Etti

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Engelliler Haftası nedeniyle Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret ederek özel öğrencilerle etkinlikler yaptı.

10.05.2024 17:15  Güncelleme: 17:17
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10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle belediyenin hizmete sunduğu Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret eden Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, özel öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yaptı. Başkan Dinçer, Engelsiz Yaşam Merkezinde tüm engelleri ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Aksaray Belediye Başkanı Dinçer, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle geçtiğimiz Mart ayında hizmete açılan Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti. Engelli bireyin ortak ve özel hizmet aldığı Engelsiz Yaşam Merkezinin amacına uygun olarak tasarlanıp hizmet verdiğini belirten Başkan Dinçer, tüm engelli bireylerin burada tüm engelleri ortadan kaldırarak her türlü hizmeti aldığını kaydetti. Engelsiz Yaşam Merkezinde engelli bireyler için rehabilitasyon hizmetleri ile atölye çalışmaları, meslek edindirme kursları, spor etkinlik alanlarını gezen Başkan Dinçer, eğitim programlarına katılan özel çocuklarla sohbet etti. Başkan Dinçer, Engelsiz Yaşam Merkezini engelli bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermek, yaşamlarını kolaylaştırmak, onlara destek olmak ve sosyal hayata adapte olmaları amacıyla hayata geçirdiklerini belirterek, "Belediyemiz tarafından yapılan ve yapılacak olan tüm çalışmalarımızla birlikte her türlü engeli ortadan kaldırmaya devam edeceğiz" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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