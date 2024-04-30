Aksaray Belediyesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde Sosyal Deney Yaptı

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Aksaray Belediyesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle şehir meydanında dikkat çeken bir sosyal deney yaptı. Belediyeye ait sosyal medya hesaplarında paylaşılan sosyal deneyde, yoldan geçenlere belediye işçileri yerine temizlik yapıp yapmayacakları soruldu ve birçok kişi olumlu tepki verdi.

Aksaray Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel hazırladığı sosyal deney oldukça dikkat çekti. Sosyal deneyin konusu olarak yoldan geçenlere, gece gündüz demeden şehir genelinde titizlikle çalışan belediye işçileri yerine "Süpürge ve el arabasıyla temizlik yapar mısınız?" sorusu yöneltildi. İlk başta şaşkınlıkla karşılanan bu isteğe her vatandaş olumlu yanıt verdi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında belediye işçilerinin yerine geçen vatandaşlar, süpürgelerle meydanda temizlik yaptı. Çok sayıda izlenme ve beğeni alan o görüntülerde vatandaşlar süpürge, kürek ve el arabaları ile meydanı süpürdü. İşçi Bayramı'na dikkat çekmek aynı zamanda da günlük hayatta şehrin bir noktasında görev alan temizlik işçilerinin çalışma şartlarını anlamaları için yapılan sosyal deneyde vatandaşlar süpürgeleri tekrar işçilere teslim etti.

Belediye işçilerinin yerine temizlik yapan 56 yaşındaki Bayram Erdoğan, "Bir çoğumuz farkında değiliz ama temizlik işçileri şehrimizin görünmeyen kahramanları. Yaz sıcağında olsun, kış soğuğunda gece gündüz demeden çalışıyorlar. Temizlik işçileri günün her saati gece dahil, sabahın ilk ışıklarında bile çalışıyorlar. Ne yazık ki günlük hayatın koşuşturması içinde onların bu değerli emekleri genellikle görmezden geliniyor. Oysa ki bir şehri cadde cadde, sokak sokak temizlemek hiç kolay değil. Belediyemiz bu konuda çok başarılı ve Aksaray'ımız tertemiz. Bugün burada işçi kardeşlerimizin, işlerinin hiç de öyle göründüğü gibi kolay olmadığını daha iyi anladık. Ben de işçi emeklisiyim ve işin zor kısmına bugüne kadar şahit olmamıştım. Tek sermayeleri alın teri olan işçilerimize emekleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - AKSARAY