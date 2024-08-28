Aksaray Belediyesi Engelli ve Yaşlı Vatandaşlara Evde Temizlik Hizmeti Sunuyor

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Aksaray Belediyesi'nin engelli, yaşlı veya kronik sağlık sorunu olan vatandaşlar için uyguladığı evde temizlik hizmeti vatandaşın takdirini toplarken, Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Belediyemizin tek önceliği halkımıza hizmettir" dedi.

Aksaray Belediyesi ekipleri, evde temizlik hizmeti ihtiyacı olan dairelere gidip camları siliyor, mutfak-banyo yıkıyor, yerleri, koltukları temizliyor, ortalığı toparlayıp çöpleri atıyor. Tüm temizlik malzemelerini belediye görevlilerinin getirdiği hizmette evler birkaç saat içinde temizleniyor. Gönüllere dokunan evde temizlik hizmetinden sosyal izolasyona maruz kalan 65 yaş ve üzeri veya herhangi bir engel durumu bulunan dezavantajlı vatandaşlar faydalanabiliyor.

Evde Temizlik Hizmeti ihtiyacı olan ve hizmeti alma kriterlerini taşıyan vatandaşlara ücretsiz bu imkanı sağladıklarını belirten Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, başarıyla uygulanan ve vatandaşın büyük takdirini kazanan uygulamanın hızla devam ettiğini belirterek, "Belediye, halkı için vardır, halkın ihtiyaçları için vardır. Sosyal Belediyecilik, ihtiyacı olanın yanında olmayı, dost eli uzatmayı gerektirir. Biz bu anlayışla vatandaşlarımızın her anlamda yanında olmaya çaba gösteriyoruz. Temizlik hizmetimizin yanı sıra rahatsızlığından dolayı evinden çıkıp berbere, kuaföre gidemeyen halkımıza da kişisel bakım hizmeti veriyoruz. İhtiyacı olan her vatandaşımızın yanındayız" diye konuştu.

Vatandaşlara temizlik hizmeti veren Aksaray Belediyesi ekipleri, temizlik yaptıkları hanelerde vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri adına onlarla yakından ilgilenerek, sohbet eşliğinde güzel bir gün geçirmesini sağlıyor. - AKSARAY