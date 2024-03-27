Aksaray Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Projesi

Aksaray Belediyesinin yeni dönem için planladığı projelerden olan Kreş ve Gündüz Bakımevi projesi Aksaraylı çocukların nitelikli bakım ve eğitim hizmetine erişim hakkına ulaşabilmesi için çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sunacak.
Şehrin birçok noktasına yapılması planlanan kreş ve gündüz bakımevleri çocukların her türlü sosyal, duygusal ve akademik gelişimini destekleyen faaliyetler ve etkinlikler yapmaya uygun biçimde tasarlanacak. Çocukların fiziksel, zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak için 5 yıllık görev süreci içerisinde İstiklal Mahallesine şehrin en kapsamlı çocuk eğlence merkezini hayata geçiren Belediye Başkanı Evren Dinçer, bir alışveriş merkezi içerisinde hizmet veren çocuk eğlence merkezinin de işlevselliğinin ve fonksiyonlarının artırılmasını sağlamıştı. Her yaş grubundan vatandaşa yönelik sosyal ve kültürel projeler hayata geçiren Başkan Dinçer, kadın aktivite merkezlerinin içerisinde de çocukların verimli zaman geçirebileceği mekanlar oluşturdu.
Çocuklar için birbirinden renkli yeni projeleri hayata geçireceklerini belirten Başkan Dinçer, "Biz göreve geldiğimizden bugüne projelerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda planladık. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz tüm projelerimiz ile toplumsal ihtiyaçları karşıladık. Geldiğimiz süreç bize gösterdi ki her zaman önceliğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçları olmalıdır. Kreş, gündüz bakımevi ve anaokulu, çocukların gelişimi için olduğu kadar, ebeveyn sorumluluk paylaşımı ve kadınlar için istihdama ve toplumsal alanlara katılabilmesi için de oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu anlayışla planladığımız projemizi şehrimizin birçok noktasında hayata geçirerek ailelerimizin çocuklarını güvenle emanet edecekleri mekanlar oluşturacağız. Kadınlarımızın sosyal hayata daha aktif katılım sağlamalarına imkan hazırlayacağız" diye konuştu. - AKSARAY
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Türkiye'de evlerde en çok tercih edilen bulaşık deterjanı markalarından Fairy, ürünleri ile sunduğu değeri, oluşturduğu sosyal faydalarla daha da artırıyor.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Hunat Çarşısı ve mahalle esnafını ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, yeni dönem için desteklerini istedi ve esnaflarla iş birliğini güçlendirmeye önem verdiklerini belirtti.
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece boyunca Rusya topraklarına yönelik insansız hava araçları ve roketlerle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Hava savunma sistemleri tarafından düşürülen 35 İHA'nın yanı sıra, roket saldırıları da engellendi. Krasnodar'da ise petrol rafinerisine yapılan saldırı girişimi etkisiz hale getirildi.
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Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Son seçimim' açıklamasına destek vererek, 'Ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz' dedi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2024-2029 Proje Tanıtım Toplantısı'nda kentsel dönüşüme ilişkin, AKP Adayı'nı hedef aldı. Ergin, Ayvalık'ı şehir dışına çıkaracaklarını ve buraları devlete kalacağını söyleyerek yerinde dönüşümü savundu.
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete, Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun gelecek yıl 9,5 milyonu aşmasının beklendiğini belirtti. Özmete, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2023'te yüzde 10,2'ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördüğünü ifade etti. Yaşlanan nüfusun toplumun hemen hemen tüm sektörlerini etkilediğini vurgulayan Özmete, yaşlıların ve ailelerinin desteklenmesi için sağlık ve sosyal bakımın bütünleşik olarak planlanması ve yürütülmesi gerektiğini söyledi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yerel seçim çalışmaları kapsamında Niğde ve Nevşehir'de vatandaşlarla buluşarak çiftçinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Gürer, tarımın plansız ve öngörüsüz yönetilmesinin ürünlere yüksek fiyat olarak yansıdığını belirtti. Ayrıca, yerel yönetimlerde tarımın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
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