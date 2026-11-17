Aksaray'da hafızlık eğitimi tamamlayan 132 hafız için icazet merasimi düzenlendi.

Aksaray İl Müftülüğü bünyesinde çeşitli Kur'an kurslarında eğitim gören 132 öğrenci hafızlıklarını tamamladı. Kız ve erkek öğrenciden oluşan 132 öğrenci için Aksaray Kapalı Spor Salonunda hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Programa protokol üyeleri, hafızların aileleri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Salonun tamamen dolduğu hafızlık merasiminde 132 hafız hep bir ağızdan salavatlar eşliğinde salona giriş yaptı. Duygusal anların yaşandığı programda bir konuşma yapan İl Müftüsü Ali Efe, "Aksaray İl Müftülüğümüz bünyesinde eğitim veren Kur'an kurslarında hafızlıklarını tamamlayan 132 genç hafızımızı bu kutlu gününde kutluyorum, tebrik ediyorum, rabbim bahtlarını ve yollarını açık etsin inşallah. Salihler şehri Aksaray'da hafızlarımız yetişiyor elhamdülillah. Bu genç hafızlarımızın sevinçlerine ortak olduk, onlar için toplandık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Onları yetiştiren annelerimizi, babalarımızı tebrik ediyorum. Onlara emek veren hocalarımızı tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen bu hafızlarımız bizler için elbette çok kıymetlidir. Gecelerini gündüzlerine kattılar, çalıştılar. Zorlu bir sınav sonrası bu güzel güne geldiler. Hafızlık icazet belgesini aldılar" dedi.

Konuşmaların ardından icazet belgelerini alan hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu.