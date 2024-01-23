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Aksaray'da gençlerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da gençlerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Aksaray'da çıkan tartışma kavgaya dönüşerek bir gencin bıçaklanmasıyla sonuçlandı. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Aksaray\'da gençlerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
23.01.2024 - 22:50,  Güncelleme: 22:53
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Aksaray'da gençlerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da 2 gencin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce gençlerden biri diğerini bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 806 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında karşılaşan 2 arkadaş grubu arasında küfürleşme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu E.T. yanında taşıdığı bıçakla E. Y.'yi kalçasından bıçakladı. Yaralı genç kanlar içinde yere düşerken diğerleri hızla olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Aksaray, Suç, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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