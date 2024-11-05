Aksaray'da Kira Artışları Sorun Oluyor

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Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray'da emlakçılık yapan Fatih Kılıç, güncel olarak şu anda kira artış oranının yüzde 62 olduğunu, 10 bin TL kirası bulunan bir evin kirasının 16 bin 200 TL'ye çıkacağını belirterek "Adam 17 bin TL maaş alıyor, 16 bin TL'yi şu an kasım ayı içinde ödeyecek. Bu adam ne yiyip ne içecek" dedi.

Aksaray'da 15 yıldır emlakçılık yapan Fatih Kılıç, kentteki emlak sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Adam 17 bin maaş alıyor, 16 bin TL'yi kasım ayı içinde ödeyecek"

Güncel olarak şu anda kira artış oranının yüzde 62 olduğunu ve 10 bin TL kirası bulunan bir evin kirasının 16 bin 200 TL'ye çıkacağını belirten Fatih Kılıç, "Ülkemiz için, ne yazık ki Aksaray için bu büyük bir sorun bence. Asgari ücretli için daha büyük bir sorun. Adam 17 bin TL maaş alıyor, 16 bin TL'yi şu an kasım ayı içinde ödeyecek. Bu adam ne yiyip ne içecek? Bunu düşünmek lazım ilk önce. Hani ev sahiplerinin de emlakçıların da kiracının da elini vicdanına koyması hepimiz için bu önemli. Bunu düşünerek hem benim hem diğer emlakçı arkadaşların hem de ev sahiplerinin kira artışı oranlarını yapması gerekiyor" dedi.

"Üçüncü nesil gurbetçi arkadaşlarımız, yatırım düşünmüyor"

Aksaray'a gelen gurbetçilerin artık yatırım hedeflemediğini de belirten Kılıç, "Üçüncü nesil artık oturduğu yaşadığı doyduğu yere yatırım yapıyor, doğduğu yer yani memleketine artık buraya yatırım yapmak onun için cazip gelmiyor. Ne yazık ki artık üçüncü nesil gurbetçi arkadaşlarımız, abilerimiz, gençlerimiz kendi yaşadıkları memlekete yatırım yapıp da buraya gelip 15-20 gün kaldıkları için yatırımı düşünmüyorlar. Gençlerin babası, dedesi ülkeme yatırım olsun faydam olsun desteğim olsun diyen insanlardı. Ama şu anki nesil ne yazık ki 'bizim burada işimiz yok 15 gün tatile geliyoruz. Buraya o kadar para bağlamak mantıklı gelmiyor' diyor. Yaşadıkları şehirlere yatırım yapıyorlar" dedi.