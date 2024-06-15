Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünden şehitlik ziyareti

Yerel

Konya'nın Akşehir ilçesinde, bayram öncesi şehitlikler ziyaret edildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Akşehir Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AKŞAD) ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde şehitlik ziyareti yaptı. Akşehir Şehitliği ve Nasreddin Hoca Mezarlığı'ndaki şehit mezarları ziyaret edilip, Kur'an-ı Kerim okutularak, aileler ile birlikte şehitler anıldı.

Ziyarete, Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Erdinç İnce, Akşehir Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail İnce, dernek üyeleri, şehit yakınları ve emniyet personelinin katıldı. - KONYA