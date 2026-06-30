Akyaka'da halkla buluşma: Başkan Ergüder Toptaş vatandaşların sorularını tek tek yanıtladı - Son Dakika
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Akyaka'da halkla buluşma: Başkan Ergüder Toptaş vatandaşların sorularını tek tek yanıtladı

Akyaka\'da halkla buluşma: Başkan Ergüder Toptaş vatandaşların sorularını tek tek yanıtladı
30.06.2026 14:48  Güncelleme: 14:50
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Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında ilçe sakinleriyle bir araya gelerek belediye hizmetleri ve projeler hakkında soruları yanıtladı.

Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak amacıyla düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda vatandaşlar, belediye hizmetleri, devam eden çalışmalar ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında merak ettikleri konuları doğrudan Başkan Toptaş'a sorma fırsatı buldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda ilçenin öncelikli ihtiyaçları, altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri, ulaşım, sosyal belediyecilik faaliyetleri ve yatırım planları ele alındı. Vatandaşlardan gelen talep, öneri ve eleştirileri dikkatle dinleyen Başkan Ergüder Toptaş, tüm soruları şeffaf bir şekilde yanıtlayarak belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Toplantıda konuşan Başkan Toptaş, katılımcı belediyecilik anlayışını benimsediklerini belirterek, ilçenin geleceğine yön verecek kararların vatandaşların görüşleri doğrultusunda şekillenmesinin önemine dikkat çekti. Halkın beklenti ve önerilerinin kendileri için yol gösterici olduğunu ifade eden Toptaş, Akyaka'nın gelişimi için ortak akılla hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

Programın sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Ergüder Toptaş, "Akyaka'yı daha yaşanabilir ve daha güçlü bir ilçe haline getirmek için vatandaşlarımızla omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz. Her görüş bizim için kıymetlidir. Bu buluşmalar, hem sorunların yerinde tespit edilmesine hem de çözüm süreçlerinin hızlanmasına katkı sağlıyor" dedi.

Vatandaşlar ise belediye yönetimiyle doğrudan iletişim kurabilme imkanı sunan programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür buluşmaların belirli aralıklarla devam etmesini istediklerini ifade etti. Program, karşılıklı görüş alışverişi ve teşekkür konuşmalarının ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akyaka'da halkla buluşma: Başkan Ergüder Toptaş vatandaşların sorularını tek tek yanıtladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akyaka'da halkla buluşma: Başkan Ergüder Toptaş vatandaşların sorularını tek tek yanıtladı - Son Dakika
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