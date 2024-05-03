Şeker Pancarı Ekimi ve Sulama Kanalları Akyaka'da Masaya Yatırıldı - Son Dakika
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Şeker Pancarı Ekimi ve Sulama Kanalları Akyaka'da Masaya Yatırıldı

Şeker Pancarı Ekimi ve Sulama Kanalları Akyaka\'da Masaya Yatırıldı

Akyaka'da gerçekleştirilen toplantıda, tarım ve sulama kanallarının durumu değerlendirildi. Şeker pancarı ekimi başta olmak üzere ürün münavebesi ve alternatif ürünlerin desteklenmesi konuları görüşüldü.

03.05.2024 14:28
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Şeker Pancarı'nın en çok ekiminin gerçekleştirildiği Akyaka'da tarım ve sulama kanallarının durumu masaya yatırıldı.

Tarım ve Orman Kars İl Müdürü Enver Aydın, beraberindeki Şeker Fabrikası Müdürü Hasan Ergün, Akyaka Sulama Birliği Başkanı Atile Bulut, Ziraat Odası Başkanı Engin Yıldırım, ilgili şube müdürleri ve muhtarlarla Akyaka Sulama Kooperatifi Hizmet Binası'nda bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda bitkisel üretimde Tarım havzası bazında üretimin planlanmasına esas iş ve işlemleri doğru bir şekilde belirlemek için suyu merkeze alan ve tarımsal pazarlama ağını dikkate alarak vatandaşlarımıza karşı sorumluluk bilinci ile doğru planın ortaya çıkması için ince eleyip sık dokuyoruz" dedi.

Akyaka'da düzenlenen toplantıda, toplam 44 bin dekarlık sulanabilir alanında şeker pancarı başta olmak üzere ürün münavebesi sulama kanallarının durumu değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca alternatif ürünler, desteklenmesi gereken projeler görüşüldü. Görüşme sonrası ortaya çıkan hususlar Bakanlıkça oluşturulan Tarımsal Üretim Kuruluna sunulmak üzere İl Teknik Komitesinin gündemine alınması ve 3 yıllık Bitkisel Üretim planı için yapılması gerekenler ele alındı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şeker Pancarı Ekimi ve Sulama Kanalları Akyaka'da Masaya Yatırıldı - Son Dakika

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