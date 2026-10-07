Akyaka\'ya 4 tarım makinesi kazandırıldı, çiftçilerin iş yükü azaltılacak

Akyaka'da tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve çiftçilerin iş yükünün azaltılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında 4 farklı tarım makinesi ilçeye kazandırıldı.

Akyaka Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Saman Paketleme Makinesi, Taş Toplama Makinesi, Helezon Makinesi ve Frezeli Ara Çapa Makinesi temin edilerek ilçedeki tarımsal faaliyetlerin kullanımına sunuldu.

Akyaka kazandırılan makineleri inceleyen Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Anıl Süleymanoğlu'ndan makinelerin kullanım alanları ve sağlayacağı katkılar hakkında bilgi aldı.

Tarımda makineleşmenin üreticilerin işlerini kolaylaştırmasının yanı sıra zaman ve iş gücü açısından da önemli katkılar sağlayacağı belirtildi. Proje ile özellikle tarımsal faaliyetlerin daha modern yöntemlerle yürütülmesi ve üreticilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaymakam Demirtaş, ilçeye kazandırılan tarım makinelerinin Akyaka'daki çiftçilere ve tarımsal üretime katkı sunmasını temenni ederek, makinelerin ilçeye hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu.