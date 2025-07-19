Alaca Belediye Başkanı Arslan\'dan Yaz Kur\'an Kursu Ziyareti

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, yaz Kur'an kursu kapsamında Şıhlar Camii'ni ziyaret ederek, Kur'an öğrenen öğrencilerle bir araya geldi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Şıhlar Camii'nde yaz Kur'an kursunda eğitim gören minik öğrencileri ziyaret etti. Başkan Arslan, Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklarla yakından ilgilenerek, sohbet etti. Yaz Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişimindeki önemine dikkat çeken Arslan, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın her zaman yanlarında olacağız. Onların manevi değerlerle yetişmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Arslan'ın ziyaretinde dua edilerek, hatıra fotoğrafı da çekinildi. - ÇORUM