Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, çalışanlara teşekkür etti - Son Dakika
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Yerel

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, çalışanlara teşekkür etti

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, itfaiye makine Parkı'nda düzenlenen öğle yemeğinde belediye çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

06.06.2024 17:32
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Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, itfaiye makine Parkı'nda düzenlenen öğle yemeğinde belediye çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Öğle yemeğinin ardından belediye personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Arslan, "Geçtiğimiz günlerde ilçemizde yaşanan sel felaketinde gece gündüz demeden hepiniz özverili şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştınız. Sizlerin çabaları ile ilçe halkının yaralarını hep birlikte sarmış olduk. Özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hiç bir zaman başımı yere eğdirmediniz. Biz hep birlikte bir aileyiz, ben hepinizden memnun ve razıyım. Allah hepinizden razı olsun" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, çalışanlara teşekkür etti - Son Dakika

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