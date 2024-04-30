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Alaca'da köylüler yağmur duasına çıktı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde, ilkbahar mevsimin yağışsız geçmesi nedeniyle dört farklı köyde yaşayan vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Mevsimsel yağışların istenilen seviyede olmaması nedeniyle yapılan yağmur dualarında topraktaki mahsul için verim istenildi. Dört farklı köyde öğle namazını müteakip yapılan yağmur duasında, "Yarabbi; göklerde bulunan rahmetini bizlerden esirgeme, Peygamber Efendimize bizleri komşu kıl. İslam dini üzerine olanlara yardım et. Toprağa düşen ve şehit olanları da Peygamber Efendimize komşu eyle ve İslam coğrafyasına huzur nasip et" denildi.

Köylerde öğle namazından sonra köy meydanlarında toplanan Boğaziçi ( Hışır) köyü, Evci köyü, Kızkaraca köyü ve Kuyluş köyünde yaşayan vatandaşlar, bereket ve huzur için duada bulunurken yapılan dua sonrası ise imece usulüyle hazırlanan yemek vatandaşlara ikram edildi.

Köylerine uzun süreden beri yağmur yağmadığını dile getiren Boğaziçi (Hışır) köyü Muhtarı Sinan Özdemir, "Ürünlerimiz susuz kaldı. Mevsimlerin yağışsız ve sıcak gitmesinde dolayı tarlalarımız susuz kalmış durumda, ayrıca Koçhisar Barajı'nda suyun seviyesinin düştüğü gözle görülür durumda bu yıl baraj sulama sisteminde sorun yok deniyor ancak gelecek yıl için Koçhisar barajında alarm çanları çalıyor, bunları göz önünden bulundurarak köy halkımızla istişare ederek Vatandaşlarımızın talepleri üzerine yağmur duasına çıkmayı uygun gördük. Öğle namazı sonrası hep birlikte Allah'a el açıp dua ettik. Yağmur duamıza destek veren köy halkına ve iştirak edenlere şükranlarımızı sunuyorum" dedi.