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Alanya Acınar'da yol genişletme çalışması - Son Dakika

Alanya Acınar'da yol genişletme çalışması

22.02.2022 13:52
Alanya Acınar'da yol genişletme çalışması

Alanya Belediyesi, ilçe genelinde trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi, ilçe genelinde trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol ve Asfalt Birimi ekipleri Oba Mahallesi'nde araç trafiğinin yoğun olduğu Karakocalı Acınar Yolu'nda genişletme ve düzenleme çalışmasına devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, daha önce Köseler Sokak'ta gerçekleştirilen genişletme çalışmasının ardından Dimçayı turizm bölgesine de alternatif ulaşım güzergahı olarak planlanan Acınar Yolu'nun imar planına uygun olarak genişletileceğini söyledi.

"Acınar Yolu'nu modern bir caddeye dönüştüreceğiz"

Bölgenin Oba Mahallesi'nin en yoğun yerleşim yerlerinden birisi olduğunun altını çizen Başkan Yücel açıklamasında, "Vatandaşlarımızı tek düze ulaşım mecburiyetinden kurtarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce Oba Mahalle'mizin çeşitli noktalarında hayata geçirdiğimiz modern ve kullanışlı caddelere bir yenisini daha ekliyoruz. Hem o bölgede yaşayan vatandaşlarımız için hem de Dimçayı'ndaki turizm alanlarına Çevre Yolu'ndan ulaşım sağlayacak Acınar Yolu'nu kısa zamanda hizmete sunmayı hedefliyoruz. Acınar Yolu özellikle yaz aylarında çok yoğun bir trafik yoğunluğuna sahne oluyor. Hem bu trafiği rahatlatmak hem de bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım sorununu çözmek için çalışmalara başladık" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Alanya Acınar'da yol genişletme çalışması
Alanya Acınar'da yol genişletme çalışması
Alanya Acınar'da yol genişletme çalışması

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Alanya Belediyesi, Alanya, Turizm, Oba, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alanya Acınar'da yol genişletme çalışması - Son Dakika


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