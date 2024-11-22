Alanya'da İş Kazası: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alanya'da İş Kazası: 2 Tutuklama

Geniş Video İzle

Alanya'daki muz serasında meydana gelen iş kazasında 2 kişi tutuklandı, 2 işçi hayatını kaybetti.

22.11.2024 01:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da seradaki iş kazasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde muz serasında yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği iş kazasıyla ilgili sera sahibi ve raylı sistemin operatörü tutuklandı.

Olay, dün Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İmamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muz serasında çalışan işçiler aşağıya inmek için raylı sisteme bindiler. Raylı sistemin aşağıya inerken halatlarının kopması sonucunda beton zemine çarparak durabilen işçilerden yabancı uyruklu Muhammed El Çeker (35), Mevlüt Tokaç ve Y.E.Y. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muhammed El Çeker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralı Mevlüt Tokaç ise kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Raylı sistem üzerindeki diğer yaralılar A.O. ve Y.E.Y. ise tedavileri yapılmak üzere Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçilerin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

2 kişi tutuklandı

Kazanın ardından işçilere seradaki muzu kestiren deponun sahibi Haşim K. ve raylı sistemin operatörü Mustafa D. gözaltına alındı. Alanya Adliyesine sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alanya\'da İş Kazası: 2 Tutuklama
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İş Kazası, Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, Sağlık, Alanya, Tarım, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya'da İş Kazası: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
09:38 Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu
09:37 Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi
09:32 Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor
09:26 Wanda Nara İzzet Altınmeşe’ye benzetildi Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi
09:05 Piyasada sahte dolar alarmı verildi Piyasada sahte dolar alarmı verildi
09:03 Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu
08:54 Konya’nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor Konya'nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor
08:45 İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 01:35:36. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya'da İş Kazası: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.