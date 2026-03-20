Alanya\'da Ramazan Bayramı Töreni

Alanya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi bayramlaşma töreninde protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Eşgilik Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programı, saat 11.00'de başladı. Törene Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma programında protokol üyeleri vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak sohbet etti. Programda katılımcılara çeşitli ikramlar sunulurken, program hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - ANTALYA