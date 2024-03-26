Alanya'da yanarak batan teknenin parçaları yüzeye çıkartıldı - Son Dakika
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Alanya'da yanarak batan teknenin parçaları yüzeye çıkartıldı

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Alanya Balıkçı Barınağı'nda çıkan yangında su altına batan teknenin parçaları ve eşyaları yüzeye çıkartıldı.

26.03.2024 13:28  Güncelleme: 14:04
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Alanya'da yanarak batan teknenin parçaları yüzeye çıkartıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz gün yanan iki tekneden birinin su altında kalan parçaları yüzeye çıkartıldı.

Alanya Balıkçı Barınağı'nda 21 Mart'ta sabah saatlerinde bir teknede çıkan yangın yanındaki diğer tekneye sıçramış ve iki tekne yanmıştı. Yanan teknelerden biri parçalanarak su altına batarken, teknedeki eşyalar ve bazı parçaları kıyıya çıkartıldı. Belediyeye ait bir iş makinesi vasıtasıyla batan teknede tüp, pervane, çeşitli motor ve demir parçaları ile kişisel eşyalar yüzeye çıkartıldı.

Alanya\'da yanarak batan teknenin parçaları yüzeye çıkartıldı
Kaynak: İHA

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