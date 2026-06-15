Alanya'da Yaz Sıcakları Plajları Doldurdu - Son Dakika
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Alanya'da Yaz Sıcakları Plajları Doldurdu

Alanya\'da Yaz Sıcakları Plajları Doldurdu
15.06.2026 15:08
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Alanya'da yaz sıcakları artarken, yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti, sahiller renkli görüntüyle doldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkisini artıran yaz sıcakları sahilleri hareketlendirdi. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 24 dereceye ulaştığı ilçede yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Özellikle dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda yoğunluk yaşanırken, sahil boyunca renkli görüntüler oluştu.

Haziran ayının ortalarında sıcak havanın etkisini göstermesiyle birlikte tatilciler denizin ve güneşin tadını çıkarmak için plajlara yöneldi. Alanya'nın en gözde turizm noktalarından biri olan Kleopatra Plajı'nda bazı turistler Akdeniz'in serin sularına girerek sıcak havadan korunmaya çalışırken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklarıyla sahile gelen aileler gün boyunca deniz kenarında vakit geçirirken, gençler ise su sporlarına ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar ve turistler son yıllarda popüler hale gelen (SUP) board ile denizde gezerek keyifli anlar yaşadı.

Tekne turlarına yoğun ilgi

Alanya açıklarında düzenlenen tekne turları da yoğun ilgi gördü. Akdeniz'in berrak sularında geziye çıkan turistler, teknelerin güvertelerinde güneşlenerek manzaranın tadını çıkardı. Mavi yolculuğa çıkan tatilciler zaman zaman denize girerek serinlerken, bol bol fotoğraf çekerek tatillerini kaydetti. Öte yandan sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar ve turistler, cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çekti. Güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda kişi sahillerde vakit geçirirken, işletmelerde de hareketlilik yaşandı.

Ankara'dan tatil için Alanya'yı seçen Mertcan Erçıktı (33) "Alanya'ya tatil için Ankara'dan geldik. Daha önce de buraya geliyorduk. Bu sene tekrardan gelmek istedik. Çocukluğum buranın köpüklü sularında geçti. Tekrardan Alanya'ya geldiğim için çok mutluyum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'da Yaz Sıcakları Plajları Doldurdu - Son Dakika

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