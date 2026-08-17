Emekli öğretmen, Alaşehir’in 51 mahallesini şiirde buluşturdu - Son Dakika
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Emekli öğretmen, Alaşehir’in 51 mahallesini şiirde buluşturdu

Emekli öğretmen, Alaşehir’in 51 mahallesini şiirde buluşturdu
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Manisa Alaşehir'de emekli öğretmen Adil Nergiz, ilçenin 87 mahallesinden 51'inin adını bir şiirde birleştirdi. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun beğenisiyle şiir, belediye binasının duvarında sergilenmeye başlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emekli öğretmen Adil Nergiz, ilçenin 87 mahallesinden 51'inin adını şiirinde bir araya getirdi. Nergiz'in mahalle isimlerinden esinlenerek kaleme aldığı şiir, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun beğenisini kazanırken, şiir belediye binasının duvarında sergilenmeye başlandı.

Şiir yazmayı çok sevdiğini belirten emekli öğretmen Adil Nergiz, bir gün Alaşehir'in mahallelerinin isim listesini gördüğünü ve bu isimlerden esinlenerek şiir yazmaya karar verdiğini söyledi. Yazdığı şiiri Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na okuyan Nergiz, şiirin beğenilmesinin ardından büyük mutluluk yaşadı.

Mahalle isimlerinden şiire uzanan yolculuk

Nergiz, "Şiir yazmayı çok seviyorum. Bir gün Alaşehir'in mahallelerinin isim listesini gördüm. İsimlerden esinlenerek bu şiiri yazdım. Yazdığım şiiri Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu'na okudum. Şiiri çok beğenen Başkanımız, şiiri büyük puntolarla yazdırarak belediye binasının duvarına astırdı. Çok mutlu oldum" dedi.

"Mahallelerimizin adının geçtiği şiiri çok beğendik"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da emekli öğretmen Adil Nergiz'in farklı alanlarda çalışmalar yapan çok yönlü bir isim olduğunu belirterek, kültürel etkinliklere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Başkan Öküzcüoğlu, "Adil öğretmenimiz çok yönlü ve değişik alanlarda çalışmalar yapabiliyor, değişik kültür etkinliklerine destek veriyor. Mahallelerimizin adının geçtiği bir şiir yazmış. Biz de çok beğendik. Büyük puntolarla yazarak binamızın duvarına astık. Çalışmalarından dolayı kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Alaşehir'in mahalle isimlerini şiirle bir araya getiren çalışma, belediye binasını ziyaret eden vatandaşların da ilgisini çekti. Duvarda sergilenen şiiri gören vatandaşlar, Alaşehir'in mahalle isimlerinin yer aldığı şiiri baştan sona okuyarak belediye binasından ayrılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emekli öğretmen, Alaşehir’in 51 mahallesini şiirde buluşturdu - Son Dakika

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