Alaşehir'de İlk Deve Güreşleri Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Alaşehir'de ilk kez deve güreşleri düzenlendi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde ilk kez deve güreşleri festivali düzenlendi. 70 devenin katıldığı etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, festivalde Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu protokol üyeleriyle birlikte oynadığı harmandalı ile büyük alkış aldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde ilk kez düzenlenen deve güreşleri büyük ilgi gördü. Güreş ağalığını iş insanları Mehmet Doğan ve Emrah Ertürk'ün üstlendiği Deve Güreşleri Festivali'nde Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı İbrahim Beler, güreş ağaları iş adamları Alaşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Doğan, Emrah Ertürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güreşler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Festivalde Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, protokolle birlikte Harmandalı oynadı ve seyircileri selamlayarak büyük alkış aldı. Güreş ağası Mehmet Doğan, yaptığı açıklamada, "Yeşilyurt'ta hizmetlerimiz devam edecek. Daha önce üzüm festivali düzenlemiştik, vatandaşlarımız çok beğendi. Şimdi de deve güreşlerini başlattık ve bunu geleneksel hale getireceğiz" dedi.

"En büyük Yörük Atatürk'tür"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise, "Bugün Yörük Türkmen geleneğimiz olan deve güreşlerini ilk kez Yeşilyurt'ta yapıyoruz. İnşallah geleneksel hale getireceğiz. Hayvan severler endişe etmesin, deve güreşlerinde hayvanlar zarar görmüyor. Amacımız vatandaşlarımızın sosyalleşmesini ve bu kültürel mirasa sahip çıkmasını sağlamak" diye konuştu.

Konuşmasında Atatürk vurgusu yapan Öküzcüoğlu, "Yörük Türkmenler bu ülkenin hamurunda, kurtuluşunda ve kuruluşunda var. Yolu cumhuriyetten, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından geçmeyen bir Yörük yoktur. En büyük Yörük Atatürk'tür. Ülkeyi hukuktan ve cumhuriyetten uzaklaştırmak isteyenlere Atatürk'ün 'Geldikleri gibi giderler' sözünü hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Deve güreşlerini izlemeye gelen vatandaşlar, deve güreşlerinin düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek güreşlerin geleneksel hale getirilmesini istedi.

Festivalde dereceye giren deve sahiplerine de kupaları düzenlenen törenle verildi.