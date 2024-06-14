Alaşehir Türk Kızılay Derneği Pazarcılara Limonata ve Ayran İkram Etti

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Alaşehir Türk Kızılay Derneği pazarcı esnafı ve vatandaşlara limonata ve ayran ikram etti. Alaşehir'de Türk Kızılay Derneği Alaşehir Şubesi tarafından her hafta cuma günleri Ahmet Işık Caddesi ve Mektep Caddesi üzerine kurulan semt pazarında, cadde üzerine kurduğu stantlarla ev yapımı limonata ve ayran ikramında bulundu.

Alaşehir Türk Kızılay Derneği Başkanı Nedim Yamak, "Havaların çok sıcak gitmesi dolayısıyla cuma günleri kurulan Semt pazarının kalabalık olacağı ve insanların sıcaktan rahatsız olabileceğini düşünerek esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza ev yapımı limonata ve ayran dağıtmaya uygun gördük. Amacımız vatandaşlarımızın bir ölçü de olsun susuzluklarını giderebilmek." dedi. - MANİSA