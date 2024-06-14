Alaşehir Türk Kızılay Derneği Pazarcılara Limonata ve Ayran İkram Etti - Son Dakika
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Alaşehir Türk Kızılay Derneği Pazarcılara Limonata ve Ayran İkram Etti

Alaşehir Türk Kızılay Derneği, pazarcı esnafı ve vatandaşlara ev yapımı limonata ve ayran ikramında bulundu. Her hafta cuma günleri kurulan semt pazarında stantlar kuran dernek, insanların sıcaktan rahatsız olabileceğini düşünerek susuzluklarını giderebilmek amacıyla bu ikramı gerçekleştirdi.

14.06.2024 12:39
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Alaşehir Türk Kızılay Derneği pazarcı esnafı ve vatandaşlara limonata ve ayran ikram etti. Alaşehir'de Türk Kızılay Derneği Alaşehir Şubesi tarafından her hafta cuma günleri Ahmet Işık Caddesi ve Mektep Caddesi üzerine kurulan semt pazarında, cadde üzerine kurduğu stantlarla ev yapımı limonata ve ayran ikramında bulundu.

Alaşehir Türk Kızılay Derneği Başkanı Nedim Yamak, "Havaların çok sıcak gitmesi dolayısıyla cuma günleri kurulan Semt pazarının kalabalık olacağı ve insanların sıcaktan rahatsız olabileceğini düşünerek esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza ev yapımı limonata ve ayran dağıtmaya uygun gördük. Amacımız vatandaşlarımızın bir ölçü de olsun susuzluklarını giderebilmek." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alaşehir Türk Kızılay Derneği Pazarcılara Limonata ve Ayran İkram Etti - Son Dakika

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