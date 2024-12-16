Alevi Kültür Dernekleri Söke\'de Genel Kurul Düzenlendi

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Alevi Kültür Dernekleri Söke Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu, Söke Cem Evi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Kurul'da mevcut Başkan Şevki Kaya, tek listeyle gidilen seçimde yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Toplantıya, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengüllü de katılarak destek verdi. Genel Kurul'da konuşan Şengüllü, dernek çalışmalarının önemine vurgu yaparak, dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin gerekliliğini dile getirdi.

Katılımın yoğun olduğu genel kurulda Başkan Söke Başkanı Şevki Kaya, birlik ve beraberlik içinde çalışmalara devam edeceklerini belirterek, tüm üyelere teşekkür etti. - AYDIN