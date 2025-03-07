Alevlerin arasından kurtarılan ana oğul evsiz kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alevlerin arasından kurtarılan ana oğul evsiz kaldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında, 54 yaşındaki anne Huriye Geyik Ünlü, otizmli oğlu Mehmet'i kurtarmak için büyük çaba harcarken, komşuları yangından zarar gören aileye yardım eli uzattı.

07.03.2025 14:17  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alevlerin arasından kurtarılan ana oğul evsiz kaldı

Evleri kullanılamayacak hale gelen anne ve oğluna komşuları sahip çıktı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında alevlerin arasında kalen anne ve otizmli oğlu, yanan binaya giren bir genç tarafından kurtarıldı. Evleri kullanılamaz hale gelen aileye komşuları sahip çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi 6407 Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Oğlunu kurtarmaya çalışan annenin imdadına bir geç yetişti

Yangının başlamasının ardından 10 yaşındaki otizmli oğlu Mehmet Ünlü'yü kurtarmak için büyük çaba harcayan 54 yaşındaki anne Huriye Geyik Ünlü, korkuya kapılan çocuğunu dışarıya çıkmaya ikna edemedi. Bu esnada ıslak bir battaniyeyle yanan daireye giren genç, balkona çıkan çocuğu kucaklayarak dışarıya çıkarmayı başardı. Yangında dumandan etkilenen anne ve otizmli oğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin arından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayakta tedavileri yapılan anne oğul taburcu edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Evsiz kalan aileye sahip çıkan komşuları, evde oluşan zararın giderilmesi için de yardım kampanyası başlattı.

"Gelen sesin ardından yangın başladı"

Yanan binaya girerek oğlunu kurtaran gence teşekkür eden anne Huriye Geyik Ünlü, "Ben ev işlerini yaparken oturma odasından bir se çıktı ve sonrasında yangın başladığını gördüm. Otizmli oğlumu evden çıkarmaya çalışırken, elimi bırakıp kaçtı. Yatak odasının balkonuna gitti. Bu esnada genç birisi elindeki ıslak battaniyeyle onu kucaklayarak dışarıya çıkarttı. Yangında evimiz kullanılamayacak hale geldi" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pamukkale, Denizli, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, evsiz, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alevlerin arasından kurtarılan ana oğul evsiz kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump: Rusya’ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum Donald Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum
Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis’te Rakam da belli oldu Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu
Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı Halk kapmak için birbiriyle yarıştı Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı
Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl MHP’den açıklama var Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti
Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım
Küçükçekmece’de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında Küçükçekmece'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında
İsrail’de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu’nun bekasını korumak için savaş İsrail'de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu'nun bekasını korumak için savaş
Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti

17:40 Donald Trump: Rusya’ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum Donald Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum
17:19 Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis’te Rakam da belli oldu Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu
17:02 Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı
15:52 Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı Halk kapmak için birbiriyle yarıştı Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı
15:43 Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
07:24 Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl MHP’den açıklama var Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var
07:13 Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti
01:29 Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım
01:05 Küçükçekmece’de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında Küçükçekmece'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında
00:16 İsrail’de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu’nun bekasını korumak için savaş İsrail'de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu'nun bekasını korumak için savaş
23:51 Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 19:06:23. #7.13#
SON DAKİKA: Alevlerin arasından kurtarılan ana oğul evsiz kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.