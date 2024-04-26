Ali Ekber Çiçek'in Vefatının 18. Yılında Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Ali Ekber Çiçek'in Vefatının 18. Yılında Anma Etkinliği Düzenlendi

Ali Ekber Çiçek\'in Vefatının 18. Yılında Anma Etkinliği Düzenlendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Ali Ekber Çiçek'in vefatının 18'inci yılında kabri başında anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, her yıl daha da kalabalıklaşan bir kitle ile Çiçek'i sevgi ve saygıyla anmaya devam ettiklerini belirtti. Çiçek'in kızı Ebru Çiçek ise katılımcılara teşekkür ederek, babasının birleştiricilik, sevgi ve saygı değerlerini benimsediğini vurguladı.

26.04.2024 14:56  Güncelleme: 15:11
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Ali Ekber Çiçek'in vefatının 18'inci yılında kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Kazdağları eteklerinde kırsal Tahtakuşlar Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen programda konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Çiçek'i ölümünün üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen her yıl daha da kalabalıklaşan bir kitle ile andıklarını söyledi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Ölümünün 18. yıl dönümünde büyük üstadı sevgi ve saygıyla, özlemle anıyoruz. Benim kendisiyle tanışma, çalışma fırsatım olmuştu. Bu vesileyle her geçen yıl bakıyorum katılım daha da artarak devam ediyor. Sevgi daha da büyüyerek devam ediyor" dedi.

Babasının anma etkinliğine katılanlara teşekkür eden Ali Ekber Çiçek'in kızı Türk Halk Müziği sanatçısı Ebru Çiçek ise, "Çok teşekkür ediyorum. Varlığınız o kadar güç veriyor ki bana. Acımızı paylaştığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok zor. 18 yıl belki 18 gün gibi. Buraya kimseyi zorla getiremeyiz. Hepinizin ayaklarına sağlık. Gönülden geldiğinizi o kadar iyi biliyorum ki. Gönülden babamı sevdiğinizi o kadar iyi biliyorum ki. Hepinize teker teker sarılıyorum gönülden. Eminim babam da aynı şekilde düşünüyordur. Hep birleştiricilikten, hep sevgiden, hep saygıdan yana oldu. Şu anda da aradan 18 yıl geçmesine rağmen hala onun istediği gibi hepimiz biriz işte. Bu bizi çok mesut ediyor. Babamın deyimiyle çok bahtiyar oldum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun" dedi.

Sanatçının kabrine karanfil bırakan, dua eden katılımcılar, etkinliğin sonunda Çiçek'in yakın arkadaşı Adil Asker Yıldız ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Ender Balkır ile birlikte ona ait türküleri seslendirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ali Ekber Çiçek'in Vefatının 18. Yılında Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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