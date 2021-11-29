Ali İhsan Kabakcı yurtları ziyaret etti - Son Dakika

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu ile Melikgazi Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek yurt müdürleri ve personelleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu ile Melikgazi Kız Öğrenci Yurtlarını ziyaret etti. Ziyarette Yurtlarda incelemelerde bulunan İl Müdürü Kabakcı, yurt müdürleri ve personelleri ile toplantı gerçekleştirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KAYSERİ