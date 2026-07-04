Başarır: Komedyene ters kelepçe, iftiracıya VIP - Son Dakika
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Başarır: Komedyene ters kelepçe, iftiracıya VIP

04.07.2026 11:01  Güncelleme: 11:43
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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Artvin'in Kemalpaşa ilçesine ziyaretinde komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını eleştirerek, "Eleştirilmek ve mizah yapmak bu ülkeyi yönetenlerin neden zoruna gidiyor? Teslim olmasına rağmen ters kelepçeyle tutuklandı. İşte biz bu düzenin karşısındayız" dedi.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(AR

TVİN) - CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Artvin'in Kemalpaşa ilçesine ziyaretinde komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını eleştirerek, "Eleştirilmek ve mizah yapmak bu ülkeyi yönetenlerin neden zoruna gidiyor? Teslim olmasına rağmen ters kelepçeyle tutuklandı. İşte biz bu düzenin karşısındayız" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Doğu Karadeniz gezisi kapsamında Kemalpaşa ve Hopa'yı ziyaret etti. Başarır, yargı süreçleri ve CHP'ye yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geziye, CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Kemalpaşa ve Hopa CHP ilçe başkanları, belediye başkanları, geçmiş dönem milletvekilleri, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

"İFTIRAC

I'YA VİP, KOMEDYENE TERS KELEPÇE"

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını eleştiren Başarır, "Komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Yazıklar olsun. Eleştirilmek, mizah yapmak bu ülkeyi yönetenlerin neden zoruna gidiyor? Deniz yurt dışındaydı, geldi teslim oldu ve ters kelepçeyle tutuklandı. Bir de milletvekillerine ahlaksızca tweet atan bir trol vardı. O da yurt dışından geldi, elini kolunu sallayarak dolaştı. Deniz'e ters kelepçe yaptılar, o iftiracıya ise VIP muamelesi yaptılar. İşte biz bu düzenin karşısındayız. O yüzden partimize bir darbe yapılmak istendi. Şimdi adliyeye Deniz Göktaş'ın gittiği dakikalarda kayyım olmak isteyenler gidiyor. Ben genel başkan demiyorum, kayyım diyorum. Kemal Bey de adliyeye gelmiş. Kemal Bey, ya adliyeye Deniz Göktaş için, özgürlük için geleceksin ya da o adliyeye gidecek yüzün varsa kayyım olmayı kabul etmeyeceksin" ifadelerini kullandı.

"

YENİYASETİN GÜCÜ LÜKS DİL, YÜREKTİR"

Kemalpaşa'daki halk buluşmasının ardından Hopa'da vatandaşlara seslenen Başarır, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin birinci partisine kayyım atanıyor. Kurultayı yaptık, aradan 30 ay geçti. Güya biz kurultayı etkilemişiz.  Yazıklar olsun. Bu seçimin mağlup olanları bizi göndermek için anlaşmışlar; Tayyip Erdoğan ve Kılıçdaroğlu."

Artık yeni bir siyaset tarzı ortaya çıktı. Artık Trabzon'a beyefendi 500 milyon dolarlık uçakla inip, 1 milyon dolarlık otobüse binerek insanlara çay atıp miting yapmayacak. Ne yapacağız? Bir siyasetçiye dört şey lazım: Bir, bir çift çarık. İki, eski bir otobüs. Üç, bir bank, bir sehpa, bir sandalye ya da eski bir kamyonet. Dört, yürek lazım. Bu dördü de bizde var. Özgür Özel'de var, sayın genel başkanda var."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Başarır: Komedyene ters kelepçe, iftiracıya VIP - Son Dakika

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