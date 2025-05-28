Aliağa Belediyesi\'nden Anne Destek Programı

Aliağa Belediyesi Aile Danışma Merkezi, Türkiye'de ebeveynliğe dair öncü çalışmalarıyla bilinen Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) geliştirdiği Anne Destek Programını başarıyla hayata geçirdi.

Program, Aliağa Belediyesi ve AÇEV iş birliğiyle ilçede ilk kez uygulandı. Anne Destek Programı; 3-6 yaş arası çocuğu olan ve sosyoekonomik açıdan destek ihtiyacı bulunan annelere yönelik geliştirildi. Programda annelerin çocuk gelişimi konusunda bilinçlenmesini, çocuklarıyla daha etkili iletişim kurmalarını ve sağlıklı bir ebeveyn-çocuk ilişkisi inşa etmelerini amaçlandı.

17 haftalık destek programı bitti

Aliağa'da ilk kez uygulanan program, AÇEV Anne Destek Programı Eğitici Eğitimi'ni tamamlamış gönüllü Aile Danışmanı ve Sosyal Hizmet Uzmanı Beyza Başkaya'nın rehberliğinde yürütüldü. Program, Aile Yaşam Merkezi ASEV biriminde 17 hafta boyunca, haftada bir gün ve 2,5 saatlik oturumlarla gerçekleştirildi. Program sonunda düzenlenen sertifika teslim gününde, Aliağa Belediyesi Aile Danışma Merkezi sorumlusu Uzman Psikolog Berfin Ruken Taşkın, katılımcı annelere teşekkür etti.

Hedef aile yapısını güçlendirmek

Bu ilk uygulama, ilerleyen dönemde Aliağa Belediyesi - AÇEV iş birliğiyle açılacak yeni Anne Destek Programı gruplarına örnek oluşturması açısından büyük önem taşıyor. Aliağa Belediyesi, toplumsal gelişimin temel taşı olan aile yapısının güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarına ara vermeden devam edecek. - İZMİR