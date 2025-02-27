Aliağa\'da Balıkçılar Tekne Ücretlerine İtiraz Etti

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Aliağa ilçesinde amatör ve balıkçı teknesi sahipleri, barınaklara tekne bağlama ücretlerine yeni yılda ikinci kez uygulanan artışa tepki gösterdi. Çakmaklı Balıkçı Barınağı'nda toplanan balıkçılar, yüzde 100'ü aşan zamların hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, yürütmenin iptali için yargıya başvurma kararı aldı.

Aliağa ilçesinde bulunan Çakmaklı Balıkçı Barınağı'nda tekne bağlama ücretlerinde yeni yılda iki kez zam yapıldı. 2024 yılında 0 – 5,99 metre tekne bağlama ücreti yıllık 5 bin 40 TL iken 2025 yılı ocak ayında 7 bin 560 TL, şubat ayında ise 12 bin 600 TL'ye, 6 – 8,99 metre tekne yıllık 9.360 TL iken ocak ayında 13 bin 680 TL, şubat ayı tarifesinde 16 bin 560 TL'ye, 9 - 11,99 metre metre tekne yıllık 19 bin 800 TL iken ocak ayında 29 bin 160 TL, şimdi de 35.280 TL'ye çıkarıldı. Tarım İl Müdürlüğünün ocak ayında uyguladığı tarifenin üzerine şubat ayında belirlenen ikinci fiyat tarifesi, barınağı kullanan balıkçıların tepkisine neden oldu.

Çakmaklı Balıkçı Barınağı'nı kullanan amatör balıkçılar ve balıkçı teknesi sahipleri dün barınakta toplantı düzenledi. Tekne sahipleri adına yapılan ortak açıklamada, "Balıkçı barınaklarında teknelerin bağlama ücretleri yıllık ve aylık olarak hesaplanır. Her yıl ocak ayında bu fiyatlara zam gelir. 2023 yılına kadar enflasyon oranında yapılan zamlar, 2023 yılından sonra ÜFE oranına göre hesaplanmaya başladı ve bu uygulama Barınaklar Yönetmeliği'nin 11. maddesine göre yasal. Bu noktada kimsenin itirazı yok. Ancak, 2025 yılı ocak ayı zamlarından yaklaşık 15 gün sonra ikinci bir zamlı fiyat tarifesi gönderildi. Tarım İl Müdürlüğü ve Valilik yetkilileriyle yapılan görüşmelerde bize, bir defaya mahsus olmak üzere fiyatları dengelemek adına düzenleme yapıldığı cevabı verildi. Bu yeni tarife hukuka uygun değil ve kabul etmiyoruz" denildi.

Bu arada, toplantıya davet edilen bir avukat tarafından balıkçılara, konuyla ilgili itiraz ve yürütmenin durdurulması sürecine ilişkin hukuki bilgilendirme yapıldı. Balıkçılar, gönderilen son fiyat tarifesinin iptali için yargıya başvurma kararı aldı. - İZMİR