Aliağa'da Kadınlar Pilates ve Aerobikle Sağlıklı Yaşam İçin Egzersiz Yapıyor - Son Dakika
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Aliağa'da Kadınlar Pilates ve Aerobikle Sağlıklı Yaşam İçin Egzersiz Yapıyor

Aliağa\'da Kadınlar Pilates ve Aerobikle Sağlıklı Yaşam İçin Egzersiz Yapıyor

Aliağa Belediyesi Spor Okulları'nda düzenlenen pilates ve aerobik kurslarına katılan 200 kadın, sağlıklı yaşam için egzersiz yapıyor. Kurslar, yaş gruplarına ve sağlık durumlarına göre özel olarak uyarlanıyor. Eğitmenler, kadınların bedenlerini tanımalarına ve ruhsal olarak da iyileşmelerine yardımcı oluyor.

25.12.2024 09:39  Güncelleme: 09:40
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Aliağa Belediyesi Spor Okulları bünyesindeki pilates ve aerobik kurslarında, Aliağa ve Şakran'daki 200 kadın sağlıklı bir yaşam için her hafta 2 ve 4 günlük programlarla egzersiz yapıyor.

Aliağa Belediyesi Spor Birimi Pilates ve Aerobik kursları, Pilates Eğitmenleri Derya Yıldız ve Gözde Büyükdemir'in eğitimleriyle devam ediyor. Kurslar Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda, Şakran'da Düğün Salonu'nda ve sahilde yapılıyor. Aliağa'da yeni kayıtlarla birlikte 200 kadın, 70 kişilik gruplarla pilates ve aerobik yapıyor. Kurslara 18 yaş ve üzeri kadınlar, kontenjan dahilinde kayıt olabiliyor. Katılımcılar talepleri doğrultusunda kurs gününü ve kaç gün gelmek istediklerini seçebiliyorlar. Kurs eğitmenleri, vatandaşların yaşlarına ve sağlık sorunlarına göre de yönlendirmeler yapıyorlar.

Aliağa Belediyesi Pilates ve Aerobik kurslarında kadınlar önce diyafram nefesini öğreniyor ve nefes egzersizleri ile çalışmalara başlıyorlar. Ardından büyük kas gruplarını çalıştırma egzersizlerini öğreniyorlar. İlerleyen haftalarda ise öğrendikleri egzersizleri sayılar ve setler halinde yapmaya başlıyorlar. Bel veya diz problemleri gibi sağlık sorunları olan kursiyerler için de egzersizler uyarlanıyor. Kurslarda her öğrencinin kendi bedenini tanıması ve kontrol etmeyi öğrenmesi hedefleniyor.

Pilates Eğitmeni Derya Yıldız: "Kursumuza gelen kadınlarımız çok mutlular"

Aliağa Belediyesi Pilates Eğitmeni Derya Yıldız, Pilates ve aerobik kursuna gelen kadınların mutluluklarını şu sözlerle ifade etti: "Kursumuza gelen kadınlarımız çok mutlular. Kursa gelerek kendilerine zaman ayırıyorlar, kendi bedenlerinin farkına varıyorlar, sosyalleşiyorlar. Bu kursun sadece kadınlara ait olması onlara kendini özel hissettiriyor. Fiziksel anlamda da ruhsal anlamda da iyileşmeler görüyoruz. Ailelerden de olumlu dönüşler alıyoruz. Kursumuza çok talep var kontenjanlarımız hızla doluyor."

Yaz ve kış dönemi olarak açılan kurs kayıt duyuruları Aliağa Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından yapılıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aliağa'da Kadınlar Pilates ve Aerobikle Sağlıklı Yaşam İçin Egzersiz Yapıyor - Son Dakika

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