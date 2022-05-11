Aliağa Kalabak Mahallesi'nde bin dönümlük arazi suya kavuşacağı günü bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Aliağa Kalabak Mahallesi'nde bin dönümlük arazi suya kavuşacağı günü bekliyor

11.05.2022 12:09
Aliağa Kalabak Mahallesi'nde bin dönümlük arazi suya kavuşacağı günü bekliyor

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Kalabak Mahallesi'nde, bin dönümlük tarım arazisi suya kavuşacağı günü bekliyor.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Kalabak Mahallesi'nde, bin dönümlük tarım arazisi suya kavuşacağı günü bekliyor.

Son yıllarda sanayinin yanı sıra tarım ve hayvancılık konusunda da isminden söz ettiren Aliağa ilçesi, hayvancılık sektörüne de destek veriyor. İlçenin en eski mahallelerinden biri olan Kalabak Mahallesi, günde 5 ton süt üretimi ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Köy sınırlarında sulanacak bin dönümlük tarım arazi ise suya kavuşacağı günü bekliyor. Kalabak Mahallesi Muhtarı Mehmet Kartal, sulama göleti için sabırsızlandıklarını ifade ederek, "Bin dönümlük arazi suya kavuşacağı günü bekliyor. Yapılmakta olan sulama göletinin bu sene son dilimi. Su şebekeleri döşeme işi bittiğinde, 2023 yılında herhangi bir sıkıntı olmadığı takdirde arazilerimiz suya kavuşacak. Köyümüz hayvancılık üzerine kurulmuş Aliağa'nın eski köylerinden biridir. Buradaki hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılamak için kaba yem üretimi yapılacak. Şuanda hayvanlarımızın yem ihtiyaçlarını Aliağa ovasından karşılıyoruz. Sulama göleti bittiğinde yol masraflarımızda düşecek" dedi. - İZMİR

Aliağa Kalabak Mahallesi'nde bin dönümlük arazi suya kavuşacağı günü bekliyor
Aliağa Kalabak Mahallesi'nde bin dönümlük arazi suya kavuşacağı günü bekliyor
Aliağa Kalabak Mahallesi'nde bin dönümlük arazi suya kavuşacağı günü bekliyor

YORUMLAR
500
Aliağa'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi Aliağa'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi KASTAMONU - Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Kastamonu'da havza yönetimi projesini anlattı KASTAMONU - Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Kastamonu'da havza yönetimi projesini anlattı

Togo Cumhuriyeti, Aliağa, İzmir, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aliağa Kalabak Mahallesi'nde bin dönümlük arazi suya kavuşacağı günü bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
15:09 Muharrem İnce, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi: Sizin cebinizden aldığı parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu
14:59 Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu
14:54 Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor"
14:53 İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'yi BM'de konuşmadı" diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Eline diline dursun
14:48 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Romanos'un askerleri tarafından etrafı sarılan Osman Bey buradan kurtulabilecek mi?
14:33 16 yaşındaki kızın gizemli ölümü! Yanında deodorant şişesiyle yatak odasında ölü bulundu
14:21 Ece Erken'den duygusal paylaşım: Nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpacağım
14:21 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan asgari ücret çıkışı: En az 5 bin 225 TL olmalıdır
14:13 AFAD uyardı: 4 ilimizde kuvvetli yağış etkili olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 15:13:46. #1.13#
SON DAKİKA: Aliağa Kalabak Mahallesi'nde bin dönümlük arazi suya kavuşacağı günü bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement