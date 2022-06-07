Aliağalı kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca yaptıkları el emeği ürünleri 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' şenlikleri çerçevesinde açtıkları sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde, kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları el emeği ürünler görücüye çıktı. Törenle açılan sergide; takı, çanta, el nakışı, ahşap, kıyafet, yağlı boya tablo ve ev tekstili gibi birçok ürün yer aldı. Sergide ziyaretçiler, ürünler hakkında kurs öğretmenleri ve kursiyerlerden bilgi edindi.

İlgi gören sergi hakkında bilgilendiren Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ebru Yılmaz, Aliağalılara yıl boyunca birçok alanda kurs verdiklerini belirtti. Yılmaz, bin 400'e yakın kurs ile 14 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Yıl sonu sergilerin halk eğitim merkezlerinin karnesi olduğunu ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman da, "Klasik kurslardan ziyade ev hanımlarının aile ekonomilerine katkı sunabilecek katma değeri olan kurslar açmak önceliğimizdir. Aliağa Belediyesinin bu konuda ev hanımlarına yaptığı destekler de çok önemli düzeye geldi. Aliağamızın potansiyelini ayağa kaldıracak kurslara önümüzdeki yıldan itibaren daha fazla ağırlık vereceğiz" dedi.

Serginin açılışına ayrıca; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ebru Yılmaz, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Yalçın Koçyiğit, Aliağa Orman İşletme Şefi Oktay Atalay Dikmen, siyasi partilerin yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - İZMİR