Aliağalı kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Aliağalı kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı

07.06.2022 15:25
Aliağalı kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca yaptıkları el emeği ürünleri 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' şenlikleri çerçevesinde açtıkları sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca yaptıkları el emeği ürünleri 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' şenlikleri çerçevesinde açtıkları sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde, kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları el emeği ürünler görücüye çıktı. Törenle açılan sergide; takı, çanta, el nakışı, ahşap, kıyafet, yağlı boya tablo ve ev tekstili gibi birçok ürün yer aldı. Sergide ziyaretçiler, ürünler hakkında kurs öğretmenleri ve kursiyerlerden bilgi edindi.

İlgi gören sergi hakkında bilgilendiren Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ebru Yılmaz, Aliağalılara yıl boyunca birçok alanda kurs verdiklerini belirtti. Yılmaz, bin 400'e yakın kurs ile 14 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Yıl sonu sergilerin halk eğitim merkezlerinin karnesi olduğunu ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman da, "Klasik kurslardan ziyade ev hanımlarının aile ekonomilerine katkı sunabilecek katma değeri olan kurslar açmak önceliğimizdir. Aliağa Belediyesinin bu konuda ev hanımlarına yaptığı destekler de çok önemli düzeye geldi. Aliağamızın potansiyelini ayağa kaldıracak kurslara önümüzdeki yıldan itibaren daha fazla ağırlık vereceğiz" dedi.

Serginin açılışına ayrıca; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ebru Yılmaz, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Yalçın Koçyiğit, Aliağa Orman İşletme Şefi Oktay Atalay Dikmen, siyasi partilerin yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - İZMİR

Aliağalı kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı
Aliağalı kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı
Aliağalı kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı
Aliağalı kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı
Aliağalı kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı

YORUMLAR
500
Kayseri'de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi' açıldı Kayseri'de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi' açıldı Bulanık'ta yılsonu sergisi açıldı Bulanık'ta yılsonu sergisi açıldı
Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Hisarcık, Tüpraş, Aliağa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aliağalı kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:16:49. #1.11#
SON DAKİKA: Aliağalı kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement