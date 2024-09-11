Alkollü şahsın çıkarttığı yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Alkollü şahsın çıkarttığı yangın büyümeden söndürüldü

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Eskişehir'de alkollü bir şahıs tarafından çöp yığınında çıkarılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

11.09.2024 14:33
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Alkollü şahsın çıkarttığı yangın büyümeden söndürüldü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de alkollü bir şahıs tarafından çöp yığınında çıkarılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı İlçesi Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 3078'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde oturarak bir süre alkol tüketen M.A. isimli şahıs, bölgeden ayrılırken yol kenarındaki çöp yığınını ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çöp yığınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Olay yerinen kaçan M.A., başka bir sokakta da yangın çıkartmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 53 yaşındaki M.A. hakkında, 'Taksirle yangına sebebiyet vermek' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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