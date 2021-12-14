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Alkollü sürücü sebebiyle bisikletiyle hayatını kaybeden Teoman Telek bisiklet etkinliği ile anıldı - Son Dakika

Alkollü sürücü sebebiyle bisikletiyle hayatını kaybeden Teoman Telek bisiklet etkinliği ile anıldı

14.12.2021 08:53
Alkollü sürücü sebebiyle bisikletiyle hayatını kaybeden Teoman Telek bisiklet etkinliği ile anıldı

Bisikleti ile evine giderken alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında iki ay önce hayatını kaybeden Yakın Doğu Üniversitesi çalışanlarından Teoman Telek, düzenlenen bisiklet etkinliği ile anıldı.

Bisikleti ile evine giderken alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında iki ay önce hayatını kaybeden Yakın Doğu Üniversitesi çalışanlarından Teoman Telek, düzenlenen bisiklet etkinliği ile anıldı.

Bisikletiyle evine giderken, alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek sebep olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden Teoman Telek, Yakın Doğu Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü'nün Bisiklet Federasyonu, Bisiklet Severler Derneği ve Velespeed'in desteği ile düzenlediği bisiklet turu ile anıldı.

Trafikteki bisikletlilere dikkat çekmek, daha emniyetli yollar talep etmek ve trafik kurallarına uyulması yönünde toplum bilinci oluşturmak için düzenlenen "Teoman Usta anısına, trafikte bisikletimle ben de varım!" anma sürüşüne çok sayıda öğrenci katıldı. Bisikletlerini Lefkoşa sokaklarında Teoman Telek'i anmak için süren bisikletçiler "trafikte biz de varız" mesajı verdi.

15 yıldır Yakın Doğu Üniversitesi kafeteryalarında aşçı olarak çalışan Teoman Telek, 13 Ekim 2021'de evine gitmek üzere çıktığı yolda, alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybederek büyük bir üzüntü yaşatmıştı. Üç çocuk babası, 44 yaşındaki Telek, güler yüzlü ve sakin kişiliği ile çalıştığı üniversitede herkesin sevgisini kazanmış isimlerin başında geliyordu.

"Etkinlikle, Teoman Ustayı anarken, bisikletçilerin trafikte yaşadıkları zorluklara da dikkat çekmek istedik"

"Uzun yıllar üniversite bünyemizde çalışan ve güler yüzüyle herkesin sevgisini kazanan Teoman ustayı bir trafik kazasında kaybetmek, bizleri derinden sarstı" diyerek öncelikle üzüntüsünü dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Yurtlar Müdürü Recep Uğur Arslan, düzenledikleri bisiklet sürüşü ile Teoman Telek'i anarken, bisikletçilerin trafikte yaşadıkları zorluklara da dikkat çekti. "Trafikte biz de varız!" mesajı vermek istediklerini söyleyen Arslan, "Bisiklet, şehir içi mesafelerin kısalığının da avantajı ile ülkemizdeki ana ulaşım araçlarından biri olarak konumlandırılabilir. Ancak bunun için yol düzenlemelerinin yapılması ve toplumsal bilincin artırılması gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

Alkollü sürücü sebebiyle bisikletiyle hayatını kaybeden Teoman Telek bisiklet etkinliği ile anıldı
Alkollü sürücü sebebiyle bisikletiyle hayatını kaybeden Teoman Telek bisiklet etkinliği ile anıldı
Alkollü sürücü sebebiyle bisikletiyle hayatını kaybeden Teoman Telek bisiklet etkinliği ile anıldı

Yakın Doğu Üniversitesi, Bisiklet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alkollü sürücü sebebiyle bisikletiyle hayatını kaybeden Teoman Telek bisiklet etkinliği ile anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü sürücü sebebiyle bisikletiyle hayatını kaybeden Teoman Telek bisiklet etkinliği ile anıldı - Son Dakika
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