Almanya'da 6'ncı Ulusal Uyarı Günü tatbikatı yapıldı, Berlin'de 423 sirenin 363'ü çalıştı - Son Dakika
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Almanya'da 6'ncı Ulusal Uyarı Günü tatbikatı yapıldı, Berlin'de 423 sirenin 363'ü çalıştı

Almanya\'da 6\'ncı Ulusal Uyarı Günü tatbikatı yapıldı, Berlin\'de 423 sirenin 363\'ü çalıştı
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Almanya'da Ulusal Uyarı Günü kapsamında deprem, yangın, elektrik kesintisi ve radyasyon tehlikesine karşı 6'ncı kez ülke geneli tatbikat düzenlendi. Tatbikatta erken uyarı sirenleri çaldı, cep telefonlarına test mesajı gönderildi; başkent Berlin'de 423 sirenden 363'ü çalıştı.

Almanya'da Ulusal Uyarı Günü kapsamında ülke genelinde deprem, yangın, elektrik kesintileri ve radyasyon tehlikesi gibi felaketlere karşı hazırlık amacıyla 6'ncı kez tatbikat yapıldı. Tatbikatta sistemler test edildi, erken uyarı sirenleri çaldı, cep telefonlarına mesaj gönderildi.

Almanya'da Ulusal Uyarı Günü kapsamında ülke genelinde 6'ıncı kez tatbikat yapıldı. Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK) tarafından halkın acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla ülke genelinde yerel saat 11.00'de sirenler çaldı.

Federal modüler uyarı sistemi aracılığıyla cep telefonlarına test amaçlı ve bilgi içerikli "Acil durum alarmı deneme uyarısı " şeklinde mesajlar gönderildi. Bir dakika boyunca cep telefonlarda uyarı alarm sesi çaldı. Saat 11: 45'te ise uyarının sona erdiğine ilişkin cep telefonlarına bir mesaj daha yollandı.

Tatbikat sırasında başkent Berlin'de 423 sirenden 363'ü çalıştı.. Geçen yıl 30 yıl aradan sonra sirenlerin ilk kez çaldığı Berlin'de çoğu siren çalışmamıştı.

İlk tatbikat başarısız olmuştu

BBK, 2020'den bu yana her yıl eylül ayının ikinci perşembe gününde "uyarı günü" kapsamında ülke çapında acil durumlara hazırlık etkinlikleri yapıyor. 10 Eylül 2020'de yapılan ilk uyarı testinde sorun yaşanmış ve tatbikat başarısız olmuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Almanya'da 6'ncı Ulusal Uyarı Günü tatbikatı yapıldı, Berlin'de 423 sirenin 363'ü çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da 6'ncı Ulusal Uyarı Günü tatbikatı yapıldı, Berlin'de 423 sirenin 363'ü çalıştı - Son Dakika
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