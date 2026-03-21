Almanya'da Bayram Coşkusu

21.03.2026 20:20
Handan Karataş, çocuklarla bayram etkinliği düzenleyerek Türk kültürünü yaşattı.

Almanya'da Türkçe ve Türk kültürü öğretmenliği yapan Handan Karataş, Ramazan Bayramı kapsamında düzenlediği özel etkinlik ile çocuklara bayram sevincini yaşattı.

Almanya'nın Münih kenti yakınlarındaki Pfaffenhofen kasabasında Türkçe ve Türk kültürü öğretmenliği yapan Handan Karataş'ın öncülüğünde çocuklarla birlikte bayramlaşma etkinliği düzenlendi. Program kapsamında hem çocuklara hem de büyüklerine unutulmaz anlar yaşatıldı. Türk ve İslam geleneklerinin en güzel örneklerinden biri olan bayramlaşma kültürü, bu özel organizasyon yeniden canlandırıldı. Bayramın ilk durağı, Necla Yılmaz ve Duran Yılmaz çiftinin misafirperverliğiyle açılan sıcak bir yuva oldu. Büyük bir özenle hazırlanan bayram sofrası, çocukların neşesiyle daha da anlam kazandı. Çocuklar büyüklerinin ellerini öperek bayramlaştı; şekerlerini ve harçlıklarını alırken yüzlerindeki büyük bir mutluluk belirdi. Eski bayramların sıcaklığını aratmayan bu ortama samimiyet ve paylaşma hakim oldu.

Karataş, yaptığı açıklamada, "Bizler bugün çok mutluyuz. Çocuklarımızla şeker topluyoruz. Bu çok güzel bir geleneğimiz ve duyduk ki çocuklarımız aslında burada bu geleneği çok da yaşayamamışlar. Elbette bizim amacımız geleneklerimizi çocuklarımıza öğretmek. Bizler devletimizi temsilen buradayız. Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni olarak buradaki çocuklarımıza dilimizi, tarihimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi aktarmak için buradayız" dedi.

DİTİB eski Güney Bavyera Başkanı Bal'a ziyaret

Etkinlik kapsamında çocuklar, öğretmenleri eşliğinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) eski Güney Bavyera Başkanı Recep Bal'ı da evinde ziyaret etti. Burada da büyük bir ilgiyle karşılanan çocuklar, hem bayramlaştı hem de özenle hazırlanan ikramların tadını çıkararak bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Bal, ziyareti nedeniyle öğretmen Karataş'a teşekkür ederken, "Gurbette gençlerimizle bizleri buluşturmak ve güzel bir bayram günü oluşturduğunuz için sizlere teşekkürlerimi arz ediyorum. Bunun devam etmesini destekliyoruz. Burada hem gençlerimizle bayramlaşma hem de değerlerimizle örtüşen buluşmalarda bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Karataş, "Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni olarak bizlerin de amacı vatanından binlerce kilometre uzakta olan buradaki çocuklarımızın kalbine Türkiye'yi taşıyabilmek. Dilimizi, tarihimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi bu kuşaklara da aktarabilmek ve yaşamasını sağlayabilmek" ifadelerini kullandı.

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise çocukların toplu halde mahalledeki evleri ziyaret etmesi oldu. Kapı kapı dolaşarak bayramlaşan çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yeniden canlandırdı. Bu anlamlı hareket, bayramlaşma kültürünün genç nesillere aktarılmasının en güzel örneklerinden biri olarak büyük takdir topladı.

Bu özel etkinlik sayesinde çocuklar sadece bayramı kutlamakla kalmadı, aynı zamanda kültürel değerlerini yaşayarak öğrenme fırsatı buldu. Öğretmen Handan Karataş'ın öncülüğünde gerçekleştirilen bu örnek organizasyon, birçok kişi tarafından "bir ilk" olarak nitelendirildi.

Ziyaret edilen büyükler ise duygu dolu anlar yaşadı. Çocukların kendilerini ziyaret etmesinin eski bayramları hatırlattığını ifade eden büyükler, bu anlamlı etkinlik için Handan Karataş'a teşekkürlerini iletti. - MÜNİH

Kaynak: İHA

