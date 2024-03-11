Almanya'da Ramazan ayının ilk iftarı Köln kentinde yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Almanya'da Ramazan ayının ilk iftarı Köln kentinde yapıldı

Almanya\'da Ramazan ayının ilk iftarı Köln kentinde yapıldı

Almanya'nın Köln kenti yakınlarında bulunan Brühl kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş'e (İGMG) bağlı Brühl Camii'nde Ramazan ayının ilk iftarı gerçekleştirildi. Müslümanlar bir araya gelerek oruçlarını açtı ve dua etti. Brühl Camii Dernek Başkanı Mehmet Kara, her akşam camide iftar verildiğini ve hafta sonları 200'e kadar insanın birlikte iftar ettiğini belirtti.

11.03.2024 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Köln kenti yakınlarında bulunan Brühl kentinde Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

Ramazan ayının gelmesi ile Almanya'nın Köln kenti yakınlarında bulunan Brühl kentinde Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı. İslam Toplumu Milli Görüş'e (İGMG) bağlı Brühl Camii'nde verilen iftarda bir araya gelen Müslümanlar, birlikte dua ederek oruçlarını açtı.

Brühl Camii Dernek Başkanı Mehmet Kara yaptığı açıklamada, "On bir ayın sultanı Ramazan, anavatanımızda olduğu gibi burada gurbette yaşayan bizlerde de büyük heyecanla beklenmektedir. Şu an bütün camilerimizde ve burada yaşayan kardeşlerimizle ortak iftar sofralarımızı kurup, beraberce iftar etmenin çalışmalarını, gayretini sürdürmekteyiz" dedi.

Kara, "Camimizde her Ramazan'da her akşam iftar ikram edilmektedir. Ayrıca kardeşlerimiz kendi özel misafirlerini de camimize davet edip, burada misafirlere iftar ikram edebilmektedir. Bu manada camimiz her akşam ortalama hafta içi 50 kişi, hafta sonu 200'e varan insanımız birlikte iftar etmektedirler" ifadelerini kullandı. - KÖLN

Kaynak: İHA

Almanya, Yerel, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Almanya'da Ramazan ayının ilk iftarı Köln kentinde yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:25 Kara Kartal ağır yaralı Beşiktaş, Gaziantep FK’ye deplasmanda 2-0 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenildi
22:23 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı
20:51 Avustralya-Yeni Zelanda seferini yapan uçakta irtifa kaybı: En az 50 yaralı Avustralya-Yeni Zelanda seferini yapan uçakta irtifa kaybı: En az 50 yaralı
20:10 İstanbul Bakırköy’de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
19:59 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye’nin İHA’lara İhtiyacı Yok DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye'nin İHA'lara İhtiyacı Yok
22:14 Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Al-Musrati sakatlandı Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Al-Musrati sakatlandı
21:59 Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldı Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldı
21:12 Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum?
19:09 İBB Spor Kulübü Başkanı’nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama
18:35 Sudan’daki kıtlıkta insanlar çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor Sudan'daki kıtlıkta insanlar çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor
18:18 Fenerbahçe’den Galatasaray’a jet hızında yanıt: Paradoks Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks
18:17 İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek
18:09 Netanyahu’dan Biden’ın “İsrail’e artık faydadan çok zarar veriyor“ sözlerine yanıt Netanyahu'dan Biden'ın "İsrail'e artık faydadan çok zarar veriyor" sözlerine yanıt
17:50 Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF’yi fena bombaladı Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 23:20:22. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Ramazan ayının ilk iftarı Köln kentinde yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement