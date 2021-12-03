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Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Özen, engellilerin sorunlarını hatırlattı - Son Dakika

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Özen, engellilerin sorunlarını hatırlattı

03.12.2021 10:52
Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Özen, engellilerin sorunlarını hatırlattı

Ülke genelinde 10 milyon civarında engelli olduğunu ifade eden Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen; "Ne var ki bu büyük kitlenin devasa sorunları çözüm beklemektedir" dedi.

Ülke genelinde 10 milyon civarında engelli olduğunu ifade eden Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen; "Ne var ki bu büyük kitlenin devasa sorunları çözüm beklemektedir" dedi.

03 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım ile engellilerin sorunlarını hatırlatan Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, ülke genelindeki 10 milyon civarındaki engellilerin sorunlarının hala çözüm beklediğini ifade etti. Özellikle pandemi sürecinde engellilerin sorunlarının katlanarak büyüdüğünü belirten Özen; "Bizler için yaşamsal öneme sahip böylesi bir gün vesilesiyle bazı sorunlarımızı ana hatlarıyla sizlerle paylaşmak istiyoruz. 2 yıldır tüm insanlığı ve ülkemizi derinden etkileyen Covid-19 pandemisi herkesten çok engellilerin yaşamının zorlaşmasına neden olmuştur. Eğitimden iş yaşamına, ulaşımdan sosyal yaşama kadar pek çok alanda engellilerin sıkıntıları katlanarak büyümüştür. Engellilerin erişilebilirlik, eğitim, ayrımcılık, sağlık, sosyal güvenlik, rehabilitasyon ve bakım gibi sorunları büyüyerek sürmektedir. Merkezi yönetimin bu konulara yönelik ciddi çalışmalar yapması ve bu çalışmaları engelli örgütleriyle birlikte gerçekleştirmesi gerekmektedir. 03 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle kamuoyunu daha fazla duyarlı olmaya, sesimize ve taleplerimize daha fazla kulak vermeye davet ediyoruz" dedi. - AYDIN

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Özen, engellilerin sorunlarını hatırlattı

Togo Cumhuriyeti, Bayram Özen, Engelli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Özen, engellilerin sorunlarını hatırlattı - Son Dakika


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