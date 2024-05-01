Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

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Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Başkan Şehirli, "1 Mayıs umut dolu bir gün geleceğe dair umutlarımızı birlikte daha güçlü bir şekilde haykırdığımız bir gün" dedi.

Şehirli, "Bugün Altıeylül Belediye Başkanı olarak burada olmak sadece benim değil tüm emekçilerin sesi olma sorumluluğunu taşımak demek. Gece gündüz demeden çalışan alın teri döken her bir işçi kardeşim için buradayım. 1 Mayıs tüm dünyada işçilerin, emekçilerin, birlik ve dayanışma günü olarak kutlanır. Ancak bugün benim için sadece bir kutlama değil, aynı zamanda bir hayatın bir mücadelenin ta kendisidir. Yıllardır sendikada emekçilerin hakkını savunmak için mücadele ettim. İçimdeki adalet duygusu hiçbir zaman susmadı, hiçbir zaman yılmadı. Tehditlere rağmen hiçbir zaman geri adım atmadım. Çünkü biliyorum ki mücadele etmek haklı olduğunu bilmek insanın en temek hakkıdır. Gece gündüz demeden çalışan alın teri döken her bir işçi kardeşim için buradayım. Onların haklarını savunmak en önemli görevimdir. 1 Mayıs umut dolu bir gün geleceğe dair umutlarımızı birlikte daha güçlü bir şekilde haykırdığımız bir gün. Birlikte olduğumuz sürece hiçbir bir zorluk bizi yenemez. Bugün tüm emekçi kardeşlerimin yüreklerine sesleniyorum. Geçmişte yaşadığımız zorluklar ve acılar bizi yıldırmasın. Birlikte omuz omuza vererek daha adil daha insanca bir dünya için mücadeleye devam edeceğiz. 1 Mayıs İşçi Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu. - BALIKESİR