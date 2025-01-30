Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Sındırgı ve Bigadiç'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Sındırgı ve Bigadiç'i Ziyaret Etti

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Sındırgı ve Bigadiç\'i Ziyaret Etti

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Sındırgı ilçesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Serkan Sak ile projeleri değerlendirdi. Ziyaret sırasında Sındırgı'nın tarihi önemi vurgulanırken, ayrıca Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel ile de görüşmeler yapıldı.

30.01.2025 15:38  Güncelleme: 15:40
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Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Sındırgı ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında önemli temaslarda bulundu. Ziyaretinin ilk durağında, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ı makamında ziyaret eden Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Sak'a misafirperverliği için teşekkür etti. Ziyaret sırasında Başkan Şehirli, Sındırgı'nın tarihi ve kültürel önemine de vurgu yaparak, "Kurtuluş mücadelesinin ateşini yakan yiğitlerin şehri Sındırgı'dayız" ifadelerini kullandı.

Başkan Şehirli ve beraberindeki heyet, Sındırgı Belediyesi'ne ait BALKURU Meyve ve Sebze Kurutma Tesisi ile DOBATEKS Tekstil Atölyesi'nde incelemelerde bulunarak, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ile yapılan görüşmelerde, ilçedeki projeler ve yatırımlar ele alındı. Başkan Şehirli, Sındırgı Belediyesi'nin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, Başkan Sak ve ekibine başarılar diledi.

Ziyaret programı kapsamında, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı ile birlikte Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel'i de makamında ziyaret etti. Göksel'e nazik kabulleri için teşekkür eden Başkan Şehirli, aynı zamanda Bigadiç Belediyesi'nin yürüttüğü projeler hakkında da fikir alışverişinde bulundu. Başkan Hakan Şehirli, ziyaretlerinin sonunda, Sındırgı ve Bigadiç'teki Belediye Başkanlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi. Gerçekleştirilen ziyaretler, bölgesel iş birliklerini güçlendirmeyi ve belediyeler arasındaki iletişimi artırmayı amaçladığı ifade edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Sındırgı ve Bigadiç'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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