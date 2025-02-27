Altıeylül Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor - Son Dakika
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Altıeylül Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

Altıeylül Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

Altıeylül Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlamaya devam ediyor. Başkan Hakan Şehirli, 276 ailenin sofrasında yemek paylaşacaklarını ve 1,350 aileye gıda yardımı yapılacağını bildirdi.

27.02.2025 12:20  Güncelleme: 12:22
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Altıeylül Belediyesi, her Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği yardımlaşma etkinliğiyle, bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor.

Altıeylül Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmayı sürdürüyor. Başkan Hakan Şehirli, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak ihtiyaç sahipleriyle bir araya gelerek, paylaşma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirdiklerini vurguladı. Başkan Şehirli, "276 Ailemiz, 425 Komşumuzun sofrasında yemeğimizi paylaşacağız. Ramazan ayının bereketi tüm komşularımızın üzerinde olsun" şeklinde açıklamada bulundu.

Bin 350 aileye Halk Kart aracılığıyla gıda yardımı

Başkan Şehirli, ayrıca bin 350 aileye Halk Kart aracılığıyla gıda yardımı yapılacağını belirtti. Yapılan bu yardımların amacının sadece maddi destek sağlamak değil, aynı zamanda komşuluk ilişkilerini güçlendirerek dayanışmayı pekiştirmek olduğunu ifade etti. Belediyenin yaptığı çalışmalar, Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde, yardıma muhtaç olan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç bireylere ulaşarak onları yalnız bırakmamayı hedefliyor.

Ramazan bereketiyle yardımlaşma kültürü güçleniyor

Ramazan ayının bereketiyle, Altıeylül' de ki yardımlaşma kültürü her geçen yıl daha da güçleniyor. Başkan Şehirli'nin ifade ettiği gibi, bu tür yardımlar hem maddi hem manevi açıdan toplumun dayanışma gücünü artırıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Hakan Şehirli, Altıeylül, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altıeylül Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor - Son Dakika

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